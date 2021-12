Reakce obyvatel Blatné ale jsou opačné. "Nemá smysl něco třídit, protože i tak jsou to obrovské prachy," říká muž z Blatné, který se představil jako Jan K. Celé jméno říci nechtěl. "K čemu? Tohle vám řekne každý druhý a navíc hůř než já. Všechno jde nahoru - odpad, elektrika, plyn, benzin, nafta. Prostě budeme platit, ale kde na to lidé vezmou, nevím," dodává.

Pavel Ounický se pokusil zdražení vysvětlit. "Město na odpadové hospodářství doplácí 50 až 60 procent ze svého rozpočtu. Kromě toho novým zákonem o odpadovém hospodářství přichází o část peněz ze své vlastní skládky, které by jinak šly do našeho rozpočtu," tvrdí Pavel Ounický.

Naopak žádného zdražení ohledně odpadu se nemusejí bát lidé v prosperující Radomyšli. Zde už tři roky platí 400 korun za rok a tato sazba bude stejná i v roce 2022. "Vzhledem k tomu, že se Radomyšl rozrůstá, má díky rozdílení daní i dost peněz v rozpočtu. Takže nemusíme ani zvedal poplatky za odpad, ani zvyšovat daň z nemovitosti. Kromě toho se splátky za odpad netýkají dětí do tří let a obyvatel nad 70 let," uvedl starosta městyse Luboš Peterka. O tom, že se Radomyšl rozrůstá, svědčí například výrazné rozšíření MŠ v minulých letech či masivní výstavba rodinných domků. "Naším cílem je mít 1400 obyvatel včetně našich spádových obcí," dodal starosta.

Radomyšl má na rok 2022 schodkový rozpočet. Příjmy činí 30 797 000 korun, výdaje 63 526 000 korun. Schodek bude řešen z úspor, které k 16. prosinci činily 48 milionů korun. Největší investiční akcí pro rok 2022 je rekonstrukce sokolovny.

Ani korunu nezaplatí lidé ve Strakonicích. Už pro letošek byl svoz a likvidace komunálního opadu pro občany zdarma a stejné to bude i v roce 2022. Jednou z možností, jak radnice chybějící peníze získala, bylo zvýšení daně z nemovitosti o 100 procent.

