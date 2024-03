Strakonická porodnice se rozhodla vylepšit komfort pro maminky z Blatenska. Předporodní kurzy i poporodní poradenství jim nabízí i v Blatné, povede je zkušená porodní asistentka a konat se budou v Komunitním centru v Nádražní ulici č.p.661. Ženy tak nebudou muset na kurzy dojíždět.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

Na předporodním kurzu se nastávající matky dozvědí, kdy vyrazit do porodnice, co si s sebou vzít, ale také, jak se na porod nejlépe fyzicky i psychicky připravit a co to je handling. Předporodní kurz má 5 lekcí. „Snažíme se těhotným ženám vyjít vstříc, proto termín vždy dohodneme se skupinou maminek nebo individuálně tak, aby všem vyhovoval. Je jen na ženách, zda se rozhodnou kurz absolvovat s partnerem, či bez něj. Obě varianty jsou možné,“ říká staniční porodní asistentka a vedoucí kurzů Bc. Hana Hanzlíková, která je připravená s účastnicemi probrat vše, co je o těhotenství, porodu a péči o novorozence zajímá.

Ženy, které kurz absolvují, jsou klidnější. Znají prostředí, do kterého jdou rodit. Z kurzu ví, že mohou pro úlevu od bolestí využít vanu, aromaterapii, bylinnou napářku nebo míč. Probíráme i jejich porodní přání, co to znamená „zlatá hodinka“ a poporodní bonding.

Součástí kurzu jsou také lekce zaměřené na kojení a co dělat při případných prvních nezdarech při kojení. Jak miminko koupat či nekoupat, proč jsou důležité rituály, jak na masáž dítěte hlazením a prozradíme osvědčené triky, tipy a pomůcky na zklidnění děťátka. „Tyto informace jsou ale pro mnohé z nich v době kurzu pouhou teorií. Proto v blatenském Komunitním centru nově zavedeme také laktační poradenství, ve které ženám poradíme jak s kojením a péčí o novorozence, tak s péčí o sebe samotnou v období po porodu,“ představuje další novinku pro maminky v Blatné Hana Hanzlíková.

Strakonická porodnice každoročně vylepšuje služby pro ženy, které se v ní chystají přivést na svět své dítě. Jedná se jak o zavádění novinek v medicínské péči, tak o vylepšování prostředí porodních sálů i služeb na oddělení šestinedělí. V roce 2023 klesla porodnost v ČR oproti roku 2022 a více než 10 %. „Ve strakonické porodnici jsme ale tento trend nezaznamenali. Loni se u nás narodilo téměř 600 dětí a jen o pět méně, než v roce 2022. Těší nás, že k nám jezdí rodit i maminky z okolních regionů a jejich přízně si ceníme,“ vysvětluje další rozšíření služeb pro těhotné ženy také do Blatné ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Tomáš Fiala

Do Předporodního kurzu i Poporodní poradny v Blatné se mohou zájemkyně hlásit na čísle 725 714 301. U předporodního kurzu je ideální, když ho žena absolvuje v průběhu druhého nebo na přelomu druhého a třetího trimestru.