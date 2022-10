ODS získala 7429 hlasů, ČSSD 7075 hlasů, tedy o 354 méně. Obě strany mají v zastupitelstvu čtyři mandáty.

Právě tato čísla rozhodla o tom, kdo usedne do starostovského křesla. I když větší podporu voličů získal Pavel Ounický (1135 hlasů), protože Robert Flandera dostal 829 hlasů. Pavel Ounický to vysvětlil. „Velmi si cením důvěry našich voličů. Ale to, že jsem získal větší podporu než kolega, na volbu starosty nemá vliv. Nepodařilo se mi sehnat většinu hlasů v zastupitelstvu,“ řekl svůj názor Pavel Ounický.

Oba se však shodli na tom, že nové zastupitelstvo se bude snažit pokračovat v trendu, který nastolila starostka Kateřina Malečková. „V zastupitelstvu jsou lidé, kteří v něm už pracovali, takže jistě budou chtít Blatnou posouvat ve vývoji zase dál. A s novými členy zase přicházejí nové nápady a návrhy,“ myslí si Robert Flandera.

Zdroj: Deník

Pro Pavla Ounického pokračování v pozici místostarosty není žádnou prohrou. „S panem starostou jsme si řekli nejbližší plány a myslím si, že spolupráce bude stejně přínosná, jako s paní starostkou,“ řekl Pavel Ounický.

Staronové zastupitele čeká 19. října od 17 hodin v komunitním centru ustavující jednání. Prvním důležitým bodem jejich práce je sestavení rozpočtu na rok 2023. Musí s v něm totiž kalkulovat s rostoucími cenami energií.

Volby 2022 v Blatné

ODS 7429 hlasů 25,53%

ČSSD 7075 hlasů 24,31%

Robert Flandera 829 hlasů 11,15%

Pavel Ounický 1135 hlasů 16,04%