Concorso Castle Blatná se koná letos již čtvrtým rokem a pokaždé jsou v Blatné představovány nejkrásnější a výjimečné vozy s důrazem na význam v historii nebo jejich jedinečnost. Areál zámeckého parku je zaplněn zajímavými vozy, z nichž některé svádějí boj o Pohár barona Hildprandta. „Tato trofej je určena pro automobil, který vyjadřuje krásu, vášeň a jedinečnost. A právě návštěvníci Concorso Castle Blatná v průběhu dne zvolí ten vůz, kterému trofej pro daný rok právem náleží,“ zvou na přehlídku luxusu pořadatelé.

O akci je mezi fanoušky automobilů nevídaný zájem. Zatímco první ročník přivítal podle pořadatelů téměř dva tisíce návštěvníků, během druhého ročníku v roce 2022 se jejich počet zvýšil více než čtyřikrát.

Výstava vozů začíná v zámeckém parku v sobotu 31. srpna již od 10 hodin. O hodinu později mohou návštěvníci začít hlasovat pro svého favorita v soutěži o Pohár barona Hildprandta. Luxusní sporťáky nebudou ale pouze vystaveny, od 12 hodin se představí v pohybu. Spolu s majiteli se o jejich uvedení postarají věhlasní moderátoři Petr Král společně se synem Filipem Králem. Vyhlášení výsledků soutěže je plánované na 17. hodinu. „Vítěz si odnese skleněný Pohár barona Hildprandta vyrobený v jihočeské sklárně Petrem Janským designově vycházející ze siluety vstupní věže zámku Blatná doplněný o prvky italského futurismu,“ popisují pořadatelé cenu vítěze.

Během akce bud postaráno i o nejmenší návštěvníky, pro které bude v zámeckém parku, přichystaná dětská zóna se zábavnými aktivitami.

Vstupné je 300 Kč na osobu, mládež 6 až 15 let platí 200 Kč a děti do pěti let v doprovodu dospělého mají vstup zdarma. Kapacita parku je bohužel omezena, maximální počet lidí v parku je osm tisíc. Vstupenky je možno koupit v předprodeji ZDE.