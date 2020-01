Město objekt v prosinci roku 2016 odkoupilo a vyklidilo, v roce 2019 předalo stavební firmě a minulý týden došlo ke kolaudaci. Celkové náklady včetně odkoupení ubytovny a její kompletní rekonstrukce se podle místostarosty Pavla Ounického vyšplhaly na 30 milionů korun. Město je hradilo ze svého rozpočtu.

Ubytovna, která pocházela z dob socialismu, už byla ve špatném stavu. Čekala jí proto kompletní rekonstrukce, která zahrnovala zateplení i výměnu oken a dveří. Nové jsou také rozvody elektřiny a vody i omítky a v domě přibyl výtah. Nové byty jsou vybavené kuchyňskou linkou se sporákem.

Byty jsou kompletně připravené pro nové nájemce, komu budou přiděleny, o tom rozhodne rada města. Přidělování proběhne dle schváleného seznamu žadatelů, který vychází z pravidel pro přijetí žádosti o byt v majetku města.

Zažádáno má osmdesát zájemců. „Když jsme zveřejnili, že připravujeme nové byty, zvedla velká vlna zájmu. Běžně evidujeme tak kolem dvaceti až třiceti žádostí,“ uvedl místostarosta.

Místní jsou většinou rádi, že ubytovnu nahradí městské byty. „Lepší když tam budou bydlet mladé rodiny, než cizinci, kteří k nám jezdí jen za prací,“ zmínila paní Růžena z Blatné.

I to byl jeden z důvodů, proč město Blatná ke koupi ubytovny za 11 4000 000 korun přistoupilo. „Objekt byl za rozumnou cenu. A pokud by ho nechtělo město, měla zájem firma, která ubytovává agenturní pracovníky,“ vysvětli Pavel Ounický.

Ubytování není ale to jediné, co budova lidem nabídne. V přízemí jsou nebytové prostory, kde našla nové zázemí služebna městské policie a jelikož je v těsné blízkosti autobusová zastávka, vznikla tu i čekárna pro cestující a veřejné toalety. Další volný prostor má patřit trafice a po bývalém kadeřnictví město nabízí místo ještě pro další služby.

Součástí ubytovny bude také sociální byt. Bude patřit pod technické služby města a sociální služby sem budou moci v případě nouze umístit potřebné. „Jde o dočasné bydlení pro případ, kdy by například někdo vyhořel, nebo bylo v nějaké rodině zjištěno domácí násilí a člověk potřeboval azyl,“ vysvětlil místostarosta.

Další výstavbu městských bytů zatím Blatná neplánuje. Směrem na Hajany, v lokalitě zvané Sahara, plánuje ale zasíťovat pozemky pro 25 stavebních parcel. Připravená je už studie a pokud půjdou přípravy hladce, mohly by být k dispozici do tří let.