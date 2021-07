Na základě informací z Jihomoravského kraje pořádá Blatná společně se Svazkem obcí Blatenska materiální sbírku na pomoc pro postižené obce. Ta se uskuteční ve čtvrtek 1. července od 10 do 16 hodin v bývalém areálu Technických služeb města Blatné na tř. T. G. Masaryka 322 – dvůr radnice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Luksza

Aktuální seznam potřeb na pomoc Moravě.Zdroj: Deník"Byl zaslán seznam potřebných věcí, který je nutný dodržet," říká místostarosta Pavel Ounický. Do sbírky můžete přinést nářadí a příslušenství k němu (vrtačky, kladiva, vruty 80 a větší, vrtáky do vrtaček, řetězy na motorové pily, kotouče do flex, brusky, bourací kladivo - ne pneumatické, štípačky, kleště velké i malé, struny do strunových sekaček). Dále pak mobilní sprchy, invalidní vozíky, náplasti, obvazový materiál a podobně. Rozhodně nebudou přijímány potraviny v konzervách, oblečení či respirátory. Na jižní Moravu také koncem týdne vyrazí dobrovolníci, kteří zde budou pomáhat s likvidací následků tornáda. Pokud to bude situace vyžadovat, jsou připraveni do postižených obcí vyrazit také blatenští dobrovolní hasiči.