Brány jsou v plném provozu od úterý 7. května. Jednorázová vstupenka za 25 korun pro dospělého je k dostání v pokladně zámku.

"Lidem umožňuje vstup do zámeckého parku na tři hodiny. Celou tu dobu mohu procházet hlavní branou sem a tam, ale druhým vchodem u Sokolovny mohou pouze odejít. Zpět už je lístek nepustí,na to je potřeba permanentka," uvedla za správu zámku Veronika Janečková.

Permanentku na celý rok 2019 vyjde návštěvníka na 400 korun.

Pro občany Blatenska je zvýhodněna na 250 korun. Pro děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby a držitele průkazu ZTP/P je vstup zdarma. Úpravu přístupu zvažovali majitelé zámku už několik let.

Peníze vybrané ze vstupného půjdou ve prospěch zvířat žijících v parku a na úpravy a zvelebování samotného parku.