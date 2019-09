Je zvykem každý ročník věnovat určitému tématu, letos je toto téma „divočina“. Divočina v přírodě, v nás, v tvorbě, v konfrontaci s civilizací, divočina 14. a 15. září v Blatné.

Těšit se můžete na vystavené práce fotografů s velkým F – Pavel Baňka, Roman Vondrouš, Václav Podestát, Václav Šilha či Václav Němec, dále i práce nejrůznějších fotografických skupin a zástupců Svazu českých fotografů. Velký prostor každoročně mají také začínající fotografové, studenti uměleckých škol i profesionálové v rámci tzv. Otevřené scény.

Světově uznávaný fotograf Pavel Baňka představí v Městském muzeu Blatné své fotografie z let 1998 – 2018 „Hledání ticha“. Těšit se můžete i na jeho přednášku. Do Blatné po několika letech zavítá Roman Vondrouš, držitel prestižní ceny World Press Photo a pravidelně oceňovaný autor v soutěži Czech Press Photo. Fotograf přírody Václav Šilha svým souborem naplní letošní hlavní téma, neboť se díky jeho fotografiím podíváme do těch částí světa, kde ještě vládne divočina.

V kapli sv. Michaela při kostele Nanebevzetí Panny Marie uvidíte výstavu Sakrální prostor, kterou připravila galerie Jaroslava Fragnera. Kaple a kostely renomovaných českých i zahraničních architektů jsou zde prezentovány fotografiemi a architektonickými modely.

Samozřejmostí Blatenského festivalu je také zajímavý doprovodný program, složený z přednášek (např. Pavel Baňka, Ibra Ibrahimovič, Eliška Podzimková, Václav Podestát), koncertů (Songs from Utopia), Ozvěn fotojatek aj. Do toho „mlhy na blatech“, zlátnoucí listí, vodní zámek, malebné centrum města a okolí lákající k příjemným výletům.

Více informací najdete na www.kulturablatna.cz, www.fotofestival.cz nebo na facebooku (blatenskyfotofestival).

Autor: Radek Řebřina