Blatná a okolí - Zavítáme do Mirotic, k viklanu do Kadova, skanzenu v Chanovicích, do Lnář, k rybníku Labuť a do Paštik.

Viklan. | Foto: Deník/Petr Škotko

Navštívíte-li Blatensko, usadí se vám na duši takový zvláštní neklid. A marně si budete několik hodin – a možná i dnů – lámat hlavu, co jste to vlastně vnímali. Až potom zjistíte, že šlo o směs pocitů úcty k předkům, kteří blatenskou krajinu doplnili počtem úžasných rybníků a rybníčků, rozlehlost krajiny a nemalou měrou i kousek hrdosti, že k této části republiky patříte nebo jste ji alespoň navštívili.

Když na počátku prázdnin náš seriál začínal, představili jsme vám okolí Strakonic směrem na Šumavu, trochu i na západ do Horažďovic či na jih ve směru na Písek. Za tu dobu jste se mohli „projet" Prachatickem, Českobudějovickem, Jindřichohradeckem a Píseckem. A dnes, v polovině prázdnin, se opět vracíme k nám domů. Tentokrát jsme pro vás vybrali právě okolí Blatné. Zavítáme do Mirotic, k viklanu do Kadova, skanzenu v Chanovicích, do Lnář, k rybníku Labuť a do Paštik.

Zámek z pohádky

Představovat Blatnou, ze které na výlety můžete vyrazit, by bylo nošením dříví do lesa. Město růží, jak se jinak Blatné také říká, velmi proslavil místní zámek. Zahrál si například v pohádkách Šíleně smutná princezna nebo Křišťálek meč, ale také ve slavném trezorovém filmu Bílá paní. Samotné město nabízí milou procházku, ale vsadím boty, že nejvíce budete vzpomínat právě na zámek a přilehlou oboru s daňky a jeleny. Pokud ale chceme stihnout výlet a navštívit alespoň jeden z cílů, rychle na kolo. A frčíme!



Malíř a loutkář

Jen 15 kilometrů na východ leží město Mirotice. Dostanete se k němu kolem rybníku Zadní Topič přes obec Buzice, dále Škvořetice, Lom a Strážovice. Volným tempem trvá cesta něco málo přes hodinu. Ale proč zrovna Mirotice? Třeba jen z toho důvodu, že jde o rodné městečko dvou významných umělců. Prvním je malíř Mikoláš Aleš, který zde také už ve svých čtyřech letech začal s kreslením. Aleš zde žil s přestávkami do roku 1862. Druhým pak byl loutkář Matěj Kopecký. Ten se zde nenarodil, ale přiženil se sem v roce 1795. Bydlel v Kvíčalovské chalupě v Rybářské ul. čp. 112 (u kostela sv. Jiljí) do roku 1836. S tradicí Matěje Kopeckého souvisí i Mirotické setkání loutek a hudby, které zde od roku 2004 probíhá každoročně koncem srpna.

Mirotice jsou krásné město a jistě tady najdete nejen další turistické možnosti, ale především dost příležitostí k občerstvení.

Vrchol baroka

Pokud chcete vidět objekt, který je považován za vrchol českého venkovského baroka, vydáte se do obce Paštiky. V ní najdete barokní kostel sv. Jana Křtitele z poloviny 18. století od K. I. Dientzenhofera s freskami od J. V. Spitzera. Cesta k němu vede z Blatné na Drahenický Málkov, trasa měří necelé tři kilometry.

Krásná Labuť

Je nám ale jasné, že tento výlet vám rozhodně nemůže stačit. Proto můžete po návštěvě Paštik pokračovat dál na Drahenický Málkov, na rozcestí U Křížku se dáte doprava a dorazíte do obce Chobot. Tady odbočíte prudce doprava na Střížovice a brzy se vám otevře pohled na největší rybník na Strakonicku – Labuť. Přes Střížovice se dostanete do obce Myštice, kde se můžete občerstvit a s pamětníky pohovořit o Labuti, kterou mnozí považují i za nejkrásnější rybník na Strakonicku. Z Myštic se pak vydejte cyklostezkou na Míreč, odtud na Lom, Škvořetice a zpět do Blatné.

Byl tu Vlasov

Jen 10 kilometrů severozápadně od Blatné leží asi jedno z nejznámějších míst na Strakonicku – obec Lnáře. Výborný tip pro výlet s malými dětmi, protože je za jejich výkon můžete odměnit nejen prohlídkou tvrze a zámku (kde údajně straší a můžete tady vidět ducha) a který dokonce sloužil jako sídlo vlády, ale také výbornou zmrzlinou v cukrárně na nádvoří. Další zajímavostí jistě je, že právě tady chytili v roce 1945 američtí vojáci generála Andreje Andrejeviče Vlasova, velitele Ruské osvobozenecké armády (ROA). Nabídku na útěk odmítl. Byl tedy předán Sovětům, kteří ho v srpnu 1946 popravili.

Na rozhlednu

Čeká nás závěr putování po Blatensku, a jak se říká, to nejlepší na konec. A pokud už budete ve Lnářích, stačí se jen vydat směrem na Hradiště, Bezděkov a pak už Chanovice. Z Blatné tato trasa měří 18 kilometrů ze Lnář přesně polovinu. Ale proč vás zveme právě do Chanovic? Ze dvou důvodů. Prvním je skanzen, kde najdete expozici lidové architektury. Druhým pak rozhledna v nedalekém Chlumu. Z výšky 25 metrů uvidíte celé panoráma Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku, dále rozhled východním a severním směrem do vnitrozemí. Návrat do Blatné pak můžete zvolit přes obce Kadov a Vrbno, délka trasy je asi 14 kilometrů.

Viklan

Někdy stačí říci jen dvě slova – Kadovský viklan – a rázem budete, nebo většina z vás, v obraze. V obci Kadov – asi 10 kilometrů západně od Blatné – se totiž nachází unikátní přírodní jev. Viklan. Jde o třicetitunový balvan, který se pouze velmi malou částí svého povrchu dotýká skalnatého podloží.

Název viklan vychází ze skutečnosti, že tyto objekty lze zpravidla s vynaložením určité síly rozkývat. Za viklany jsou považovány pouze ty tvary, které byly vypreparovány zvětráváním na původním místě výskytu dané horniny.

A je konec

Pokud jste tento díl našeho putování dočetli až sem, poznali jste několik tras, které vám umožní alespoň zčásti odhalit krásy a tajemna Blatenska. Pokud jste četli pozorně, zjistili jste, že můžete některé tipy i spojit. Například trasu Blatná – Chanovice – Kadov – Vrbno – Blatná. Snažili jsme se pro vás vybrat putování po odkloněných silnicích, ale pokud navštívíte jakékoliv infocentrum na Blatensku, jistě se dozvíte o zkratkách, polních a lesních cestičkách, které vás zavedou více do hloubky přírody. Přejeme vám, abyste v případě, že si jednu nebo i více z našich tras vyberete, měli příjemný zážitek.