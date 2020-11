I v podzimní vlně epidemie pomáhá Biologické centrum Akademie věd ČR, které sídlí v Českých Budějovicích, s testováním klinických vzorků z odběrových míst v nemocnicích Jihočeského kraje. "Kromě nové laboratoře, kterou jsme vybudovali pro tyto účely během jara, urychlí testování nový automatický izolátor nukleových kyselin. Přístroj jsme pořídili díky finančnímu daru ve výši 350 tisíc korun od Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR," říká referentka publicity centra Daniela Procházková s tím, že dar je konkrétně od dceřiné společnosti ústavu, kterou je IOCB Tech, s.r.o.

Automatický izolátor nukleových kyselin před několika dny dorazil do Biologického centra a stane se zásadním pomocníkem pro testování. "Na extrakci virové RNA mu stačí pouhých 10 minut, zvládne až 192 extrakcí za hodinu. Tuto práci přitom dříve vykonávali pracovníci manuálně, a to zhruba hodinu. Poté, co se v novém robotu izolují ze vzorků virové RNA, přesouvají se do další fáze detekce (RT-PCR) a až posléze se vyhodnocují. Izolační přístroj tak umožní navýšit kapacitu našeho testování na 200 vzorků denně," dodává Daniela Procházková.

V Biologickém centru Akademie věd ČR zároveň intenzivně probíhají výzkumné projekty týkající se nového typu koronaviru, jeho diagnostiky a léčby. S českobudějovickou nemocnicí také virologové spolupracují na analýzách protilátek z krevního séra pacientů, vyléčených z covidu-19.