Bezproudí na Strakonicku

Strakonice - V úterý 21. listopadu od 8 do 16 hodin bude bez elektřiny oblast ulice Českých lesů ve Strakonicích.

Bezproudí se ve stejný den se také týká dolní části obce až k železničnímu přejezdu ve Strunkovicích nad Volyňkou a to od 8 do 16 hodin. Ve čtvrtek je stejná situace ve Strakonicích v ulici Plánkova, konkrétně v č.p. 266. A to od 8 do 16 hodin.