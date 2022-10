To je pravda. Jezdíme každoročně na svátek sv. Jana Křtitele 24. června na slavnostní bohoslužbu do kostela Panny Marie po řetězem na Malé Straně. Před začátkem mne pan ředitel úřadu sv. Jana Jeruzalémského řekl, že pan velvyslanec by mi chtěl osobně poděkovat. Řekla jsem si, proč ne. Dostanu kytičku a poděkujeme si navzájem.

Jenže to bylo trochu jinak.

Úplně jinak. Přišel pan velvyslanec a nesl červenou krabičku a kytici. Nebudu lhát, byla jsem fakt hodně překvapená a dojatá. Jde totiž o velmi vysoké ocenění, kterého se rozhodně nedostane každému.

Můžete vyznamenání představit?

Je to oficiální řád Maltézského řádu, který mi na popud českého velkopřevorství udělil velmistr v Římě. Je to řád za zásluhy a zachování Maltézského řádu. Řád má tři stupně – medaile, kříž a ozdobný obojek. Já jsem získala kříž.

K vyznamenání ale patří i listina.

Přesně tak. V ní se víceméně píše, že jsem si řád zasloužila (úsměv). Ale pravda je taková, že toto ocenění patří celému muzeu.

Listina je psaná latinsky a dole vlevo je číslo. Jaký má význam?

Je zde 3011, což znamená, že jsme od roku 1920, kdy se ocenění předává, jeho 3011. držitelem.

V úvodu zmiňujeme důvod ocenění, ale můžete ho ještě připomenout?

V muzeu ve Strakonicích máme expozici věnovanou historii a současnosti Maltézského řádu. V České republice ani v Evropě druhá taková není.