V pondělí 9. srpna v podvečer byli strakoničtí bezdomovci zase na tržnici. A popíjeli. Obecně závazná vyhláška v těchto zmíněných venkovních prostorech popíjení alkoholu zakazuje. Pro strážníky je řešení stále stejných situací začarovaným kruhem. Dávat bezdomovcům pokuty totiž nepadá na úrodnou půdu, protože nikdy nezaplatí. Nemají z čeho a nic z nich nevymůže ani správní orgán.

Na lavičce za tržnicí posedávalo osm bezdomovců známých jmen. Před skupinkou stálo jedno pivo, nikdo se k němu nehlásil. Všichni drželi v ruce nealko nápoje. Opravdu? Bezdomovci posunuli obejití obecně závazné vyhlášky o další level. Chlast si přelévají do lahví od nealkoholických nápojů. Z tržnice odešli, aby se za dvě hodiny po okružní cestě městem vrátili zpět. Opět byli vykázáni.

Známou bezdomovkyní je bohužel i jedna žena, která v opilosti sprostě pokřikuje na kolemjdoucí a její přítomnost na akcích není lidem příjemná. Strakoničtí jí říkají „bláznivá Mařena“, i když se tak nejmenuje. Tato žena v sobotu 7. srpna odpoledne sebrala z lavičky u dětského hřiště Na Ohradě malou kabelku, kterou zde měla odloženou sedmiletá holčička. Viděl to jeden muž, který byl také u hřiště a řekl to mamince okradené dívky. Maminka měla kuráž, poznatky nahlásila na linku 156 a vydala se za bezdomovkyní sama. Naštěstí nedošlo k žádnému konfliktu, toulavá žena mamince sdělila, že kabelku našla pohozenou a že ji vyhodila do popelnice. Lhala samozřejmě, až se jí od pusy prášilo. Celá událost byla předána státní policii.

Boj s větrnými mlýny pokračoval ve středu 11. srpna. Opět bezdomovci, opět tržnice. Stížnost a prosba o nápravu přišla tentokrát od paní, která na tržnici provozuje stánek. Každé ráno musí před svou provozovnou uklízet vajgly a prázdné lahve. Na lavičce seděli tři. Asi kápo skupinky strážníkům naprosto vážně oznámil, že on je strakonický matador a nevidí důvod, proč by si na tržnici nedal pivo a nezakouřil si. Další postup se mu určitě nelíbil. Pivo musel vylít, bordel po sobě uklidit a odejít i s kumpány.

Jaroslava Krejčová, tisková mluvčí MP Strakonice