Pro sociálně slabé rodiny, samoživitele, seniory, osoby se sníženou soběstačností a osoby bez přístřeší představuje dodržení vládních nařízení často problém. Nemohou si tuto pomůcku pořídit z finančních důvodů.

Respirátory chodí na adresu

V pondělí dopoledne rozvážel respirátory po střediskách i ředitel městské charity Vít Fiala. „Je to výborná akce, vybralo se více než čtyři sta kusů,“ zmínil úvodem.

Jak doplnila projektová manažerka Isabela Šilhová, celkem už vybrali městská charita v krajském městě vybrala 455 respirátorů. „Největší množství dorazilo tak, že dárci vhodné respirátory objednali přímo u výrobců či dodavatelů a nechali je zaslat na naši adresu,“ upřesnila.

Dary často dostávají i samotní zaměstnanci pečovatelské služby či osobní asistence v terénu. „Respirátory kupují i naši klienti či jejich rodinní příslušníci. Lidé je nosí na místa našich služeb či sběrná místa,“ přiblížila Isabela Šilhová, jak to funguje v praxi.

Vysoká potřeba

Vybrané dary obratem zaměstnanci rozváží dle potřeb například do terénního programu, Domu sv. Pavla, uživatelům pečovatelské služby, rodinám v nouzi či těm, co požádali o okamžitou pomoc. „Městská charita obdržela také respirátory od potravinové banky. Naše potřeba, co se množství týče, je však vysoká, proto jsme vyhlásili současně i sbírku,“ zmínila, že aktuálně mají 1800 uživatelů.

Pomůcky tak dostávají lidé bez domova, rodiny v nouzi, samoživitelé, samoživitelky, lidé, co přišli o práci, senioři i osoby s omezenou pohyblivostí. „Není to jen ochrana sociálně slabých, ale současně našich zaměstnanců, kteří se pohybují mezi těmito klienty, a většinové veřejnosti. Tyto skupiny lidí nacházející se ve složité situaci si také potřebují pořídit potraviny či navštívit lékaře a musí se dostatečně chránit,“ vysvětlila Isabela Šilhová.

Nejčastěji žádají senioři

Českobudějovická potravinová banka podle ředitelky Kristýny Škabradová k tomuto účelu obdržela na 600 tisíc roušek a 145 tisíc respirátorů. „Tyto ochranné pomůcky putovaly našim odběratelským organizacím, kterých máme 85 i městům a obcím, těch bylo celkem 30,“ upřesnila.

Distribuce byla rychlá, dva dny po dovozu ochranných pomůcek jich Potravinová banka Jihočeského kraje přerozdělila 90 procent z celkového množství. „Většinu jsme zaváželi společně s potravinovou pomocí podle našeho logistického plánu,“ dodala Škadrabová.

Ochranné pomůcky jsou určeny pro klienty neziskových organizací, jejichž spektrum je široké. „Na městských úřadech a sociálních odborech je nejvíce poptávají senioři starší 70 let,“ uzavřela.

Sběrná místa respirátorů v Jihočeském kraji

• Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 18, České Budějovice, (2. patro ředitelství/sekretariát) PO-PÁ 8-16 hod, tel.: 739 529 373

• Městská charita České Budějovice, Žižkova 12, 2. patro, sekretariát (po – pá 8 – 15 hod.)

• Dům sv. Pavla, Riegrova 32 (Non stop)

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P., Skuherského 70 (po-pá 10 – 18 hod.)

• DOMINO – Služba pro lidi s duševním onemocněním, Jizerská 4 (po – čt 9 – 16 hod., pá 9 – 14 hod.)

• Hluboká nad Vltavou - Potraviny V podzámčí (naproti městskému úřadu)

• Farní charita Jindřichův Hradec

, Arch. Teplého 1306, Jindřichův Hradec, PO-PÁ 7:30-16:00, tel.: 731 402 982

• Oblastní charita Písek, Středisko domácí péče – Budějovická 1962, 397 01 Písek, tel.: 731 598 977, PO-PÁ 8:30-15:30

• Farní charita Tábor? Klokotská 114, 390 01 Tábor, Prodejní galerie – vstup ulice Klokotská, PO-PÁ 8-17 hod.

• Oblastní charita Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň, PO-ÚT 9:30-11:30 a 12-16 hod., ČT 8-12 hod., tel.: 777 566 971

• Farní charita Veselíčko, Domov sv. Alžběty pro matku a dítě, Veselíčko 22, 398 42 Veselíčko, tel.: 382 589 108