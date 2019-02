Strakonice - Dnes je tomu 45 let, co z úterý 20. na středu 21. srpna 1968 vtrhla do Československé socialistické republiky spojenecká vojska Varšavské smlouvy, aby tady potlačila údajný pokus o kontrarevoluci. Demagogie ruských ideologů byla tak silná, že novodobí okupanti této verzi věřili.

Když přišli, jeho máma plakala

Bylo mu 19 a v říjnu měl rukovat. Nedělal si žádné iluze – prostě si odkroutí 720 dnů ve stejnokroji. Jenže přišel 21. srpen 1968 a do Strakonice, stejně jako do celé republiky, vpadli okupanti z vojsk Varšavské smlouvy. Jan Malířský (65) na ten den vzpomíná takto. „Bydleli jsme ještě na Revolučním náměstí 143. Ráno přišla máma a povídá, že nás přepadli Rusové. Pamatuji se, že plakala. Já tomu ani nechtěl věřit, že se něco takového může stát," říká.

Z okna viděl, jak se na náměstí shromažďují lidé. Šel mezi ně. Následující dny pak prožil stejně, jako mnozí další. Protestoval, snažil se o kupantům život znepříjemnit jak to jen šlo. „Odstraňovali jsme směrovky. Nosili jsme kýble s vápnem a psali jsme nápisy na zdi, že je tady nechceme a ať táhnou domů. Nedošlo nám, že to nebude nic platné," pokračuje Jan Malířský.

Zašli dokonce tak daleko, že za ruskými vojáky jezdili na motorkách a provokovali je. „Měli jsme strach, protože hned na nás mířili samopaly. Oni fakt věřili tomu, že je tady kontrarevoluce. Možná v tom byl kus štěstí, že se nic nestalo," usuzuje.

Když nastoupil na vojnu, v prvních dnech byl všude zmatek. „Všichni – vojáci i důstojníci – tady Rusy nechtěli. Když přijeli do kasáren, nedostali ani vodu. Ale tak za tři měsíce se vše uklidnilo," říká Jan Malířský.

Po vojně se vrátil do Fezka. Za tu dobu demagogie strany stačila většinu národa spacifikovat. Na dlouhých 20 let.

V listopadu 1989 bylo už Janu Malířskému 40 let. Následný odchod Rusů bral jako zadostiučinění.

Události srpna 1968 se nevyhnuly nikomu a ničemu

Dnes je tomu 45 let, co z úterý 20. na středu 21. srpna 1968 vtrhla do Československé socialistické republiky spojenecká vojska Varšavské smlouvy, aby tady potlačila údajný pokus o kontrarevoluci. Demagogie ruských ideologů byla tak silná, že novodobí okupanti této verzi věřili.

I když proti tomuto násilnému aktu protestoval celý svět, budící se svoboda a pokus o „socialismus s lidskou tváří" byly zašlapány do země těmi, kteří v roce 1945 tuto zemi osvobozovali.

Události srpna 1968 se nevyhnuly nikomu a ničemu, tedy ani lidem ve Strakonicích. Snímky na této retrostraně poskytl Okresní archiv ve Strakonicích a v roce 1968 je pořizoval strakonický fotograf František Zemen, mimo jiné také zakladatel světoznámé výstavy Žena.

Jeho záběry jsou natolik výmluvné, že nepotřebují komentář. jak ale vzpomíná na ony dny sám autor? „byl to hrozný šok, i když do Strakonic přijeli Rusové až 22. srpna. Já fotil z oken KSČ na náměstí a nejzajímavější je fotka s dvojjazyčnými vzkazy pro ruské vojáky," říká František Zemen.

Rozhovor sním na téma Srpen 1968 přinesme v příštích dnech.

- V noci z 20. na 21. srpna 1968 přiletělo na ruzyňské letiště v Praze několik civilních letadel ze Sovětského svazu, jež později v noci řídila letecký výsadek sovětských ozbrojených sil.

- Před půl devátou zde přistálo mimořádné letadlo z Moskvy a o hodinu později další mimořádné letadlo ze Lvova. Krátce po půl druhé přistála první dvě obrovská letadla se sovětskými znaky a z nich se vyhrnulo několik desítek ozbrojených sovětských vojáků, kteří okamžitě obklíčili hlavní letištní budovu a jednotlivými vchody začali vnikat do budovy. Okamžitě začali vyhánět na prostranství před budovou letištní personál a čekající cestující.

- Téměř v půl minutových intervalech přistávalo jedno letadlo za druhým. Z jejich útrob spolu s tanky a ostatní vojenskou technikou vystupovali vojáci. V pražských posádkách byl vyhlášen poplach.

- Velvyslanec S.V. Červoněnko navštívil prezidenta republiky Ludvíka Svobodu a oznámil mu, že vojska pěti zemí překročila hranice Československa.