Strakonice - Ochoz před Rumpálem dostane v březnu zastřešení

Nad betonovým ochozem vznikne zastřešení. | Foto: Deník/Petr Škotko

Současný stav ochozu k věži Rumpál je pro návštěvníky hradu, kteří na ni chtějí vystoupit, nevhodný. Může za to otevřený prostor. Konstrukce je namáhána vlivem zatékající srážkové vody a v zimních měsících i mrazem. Muzeum středního Pootaví ho chce zastřešit.

Historik Josef Samec si jeho vzhled umí představit. „Ochoz v této podobě je novotvar z 30. let minulého století. Původní nikdy nemohl být betonový, ale dřevěný. Proto vypadá tak hrozně. Stejně tak se to týká jeho zastřešení. Nemůže vypadat původně, ale mělo by proto alespoň korespondovat se zastřešením nad vchodem do muzea nebo nad hradním sklípkem," řekl.

Stavební dozor Jiří Urbánek tento záměr potvrdil. „Materiálově to bude určitě stejné, vzhledem se bude mírně lišit," objasnil.

Důkazy, kdy měl ochoz své původní zastřešení, se ale hledají jen těžko. Na desítky let starých fotografií je ochoz bez zastřešení.

Na kvalitní výrobek mají stavebníci měsíc. „Věříme, že se zahájením nové turistické sezony 30. března bude hradní ochoz v novém a tuto opravu ocení jak místní tak i turisté," přeje si ředitelka muzea Ludmila Koštová.

Tuto etapu opravy provede písecká firma Vertigo, která loni opravovala i samotný ochoz zábradlí věže. Cena je 282 879 korun včetně DPH.

Zastřešení ochozu před vstupem na schodiště hradní věže Rumpál bude provedeno lehkým pultovým přístřeškem se střešní pálenou krytinou. Vnější pohledová plocha zábradlí bude opláštěna dřevěným obložením. „Všechny dřevěné prvky, se zabarvením do tabákové hnědi, budou kvalitně ručně zpracované a opatřené nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu," říká k plánovanému zásahu do vzhledu památky ředitelka Muzea středního Pootaví Ludmila Koštová.

Součástí opravy je také osazení dvou kusů chybějících ocelových mříží do stávajících kamenných ostění ve zdi přiléhající k ochozu.

Oprava gotické věže Rumpál byla zahájen v loňském roce a je rozdělena do tří etap. První byla oprava zábradlí ochozu na věži.

Protože se jedná o národní kulturní památku, bude oprava probíhat v souladu se Závazným stanoviskem vydaným k této opravě a kontrolní dny budou probíhat za účasti zástupců Národního památkového ústavu České Budějovice a pracovníků oddělení památkové péče KÚ Jihočeského kraje.