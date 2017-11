Bernartičtí chtějí dál hnojit pole kravskou mrvou

Strakonice – Třicet let, mladý člověk plný elánu a energie. Takto je na tom i country taneční skupina Rozálie, která v sobotu na svatého Martina pozvala do strakonické Sokolovny své současné, ale i minulé členy souboru, příznivce a kamarády na oslavu právě třiceti let od založení a působení souboru.