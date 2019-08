Už 25 let je s touto sportovní tradicí spojeno jméno Františka Kouby. Svérázného a v názorech nekompromisního člověka.

Trasa: Hrad – lávka přes Otavu – Rennerovy sady – Velké nám. – Palackého nám. – Ellerova ul. – Most J. Palacha – hrad – letní kino. Kategorie: Žáci – žákyně, dorostenci – dorostenky, příchozí muži – ženy délka trati 3300 m (1 kolo). Junioři – juniorky, muži – ženy, ženy nad 35 let, veteráni A,B,C délka trati 6300 m (2 kola)

„Tenkrát šel můj kamarád a sportovec Petr Vyorálek blahopřát známu k narozeninám. U flašky jsme domluvili Běh městem, protože byl po sportu a hlavně běhání hlad. A jiný termín, než 21. srpen, volný nebyl. Takže všechno asi tak trochu náhoda. A také hodně narychlo, protože to bylo v dubnu 1995,“ vzpomíná František Kouba na prvopočátky. Právě to, že po celou dobu trvání z data 21. srpna nikdy neslevil, přineslo časté dohady a nátlaky na změny termínu. „Jednou to je Běh městem Strakonice 21. srpna a dokud půjde za námi, ani jiný termín nebude,“ dodal František Kouba.

Za 25 let trvání se na trati vystřídaly tisíce běžců všech kategorií. Jak se bude dařit těm, kteří vyrazí měřit své síly v jubilejním ročníku, se můžete sami přesvědčit u strakonického letního kina od 18 hodin.