Pro Strakonický deník to uvedla vedoucí plaveckého stadionu Petra Šímová.

Současný pohled do útrob bazénu je velmi příjemný. Lešení je pryč, hlavní bazén je napuštěný a malý se plní. Jaká je další prognóza o spuštění provozu?

Petra Šímová: Velmi příjemná. Pětadvacítka je plná, začínáme s filtrací a chybí ještě nějaké technologie pro danou kvalitu vody. Do konce týdne bychom měli vše zařídit. Od 1. února se nám mají vrátit všichni zaměstnanci a začneme s úklidem.

Můžete už nyní říci, kdy otevřete?

Oficiálně to necháváme na 1. března. Pro školy určitě, protože poslední týden jsou jarní prázdniny. Pro veřejnost je reálné otevření už na Valentýna 14. února, ale říkám to s určitou rezervou. Je to tak padesát na padesát.

Půl roku tady vládli stavbaři. Bude úklid hodně náročný?

Upřímně, snadné to nebude. Byla to stavba a prach je úplně všude. Nejen u bazénu, ale i v hale, v šatnách. Ale firma se snažili uklidit co nejvíce.

Původně měla být rekonstrukce střechy bazénu hotova tak, aby mohl provoz začít 1. září. Závady ji ale protáhly o půl roku. Jak moc je tato prodleva znát?

Hodně, především na psychice lidí, kteří zde pracují. Takže se těší na to, až bude vše v normálu.

Máte nějaké signály od veřejnosti?

To máme. Lidé volají, ptají se, kdy bude otevřeno, zda platí permanentky, které si dokupovali do konce ledna, a podobně.

A platí ve stejné ceně?

Jistě. Jsou prodlouženy o tu dobu, kdy byl bazén uzavřený.