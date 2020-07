Na rok 2021 je naplánována rekonstrukce střechy plaveckého stadionu na Křemelce. V polovině června o ní v rozhovoru pro Strakonický deník hovořil starosta Břetislav Hrdlička.

Strakonický bazén. Ilustrační foto. | Foto: Archiv redakce

„Důsledky korony bychom zřejmě s mírnými omezeními překonali. Jenže už delší dobu zjišťujeme, že máme stavby, do jejichž oprav a údržby se ve větším neinvestovalo i padesát let. A ty se nám teď sypou jedna za druhou. Na řadě je strop a nosné zařízení bazénu na plavečáku, nutná oprava vyjde na 20 milionů korun. Měly za to být nové šatny a příprava na teplý bazén.