Do roku 2024 jde řada měst a obcí s určitými investičními cíli. Hodně se pro letošek rozmáchli v Bavorově. Tady mají podle starosty Petra Šafránka v plánu rekonstrukci školní jídelny, výstavbu nového víceúčelového hřiště a výstavbu kabin na fotbalovém hřišti.

V Bavorově plánují rekonstrukci školní jídelny v základní škole. | Foto: ZŠ Bavorov

Zde vyroste bavorovské víceúčelové hřiště.Zdroj: Petr Šafránek„Jídelna je mnoho let v katastrofálním stavu, hřiště se plánuje už deset let a kabiny jsou nutností. Máme tady velkou základnu od dětí po dospělé a navíc loni fotbal oslavil sto let, takže chceme jako město takto přispět,“ dodal Petr Šafránek. Na hřiště chtějí požádat o dotaci z krajského investičního fondu, ale do výstavby kabin se pustí i v případě, že neuspějí. I když rozpočet je kolem 10 milionů korun. Stav školní jídelny přiblížila ředitelka základní školy Jana Sedláčková. "Padá omítky, kolabuje elektřina, nefungují některé spotřebiče. Rekonstrukce je opravdu velmi nutná," míní Jana Sedláčková.

V Katovicích si tuto položku odškrtli loni otevřením nové mateřské školy za více než 15 milionů korun. Letos se bude vedení městyse spíše zabývat přípravami na další akce. „Jde o projektové dokumentace na základní technickou vybavenost v lokalitě Pláně, kde mají vyrůst rodinné domky, bytové domy nebo dům s pečovatelskou službou. Jde o část Katovic mezi sběrným dvorem a fotbalovým hřištěm,“ řekl místostarosta Jindřich Zdráhal. Druhou věcí je příprava na výstavbu cyklostezky Katovice – Pracejovice v návaznosti na cyklostezku Strakonice – Dražejov a lávku přes Otavu.

Další staré fotky Strakonic. Například z úpravny Fezka ze závodu Steinů

Jednou z velkých akcí ve Strakonicích je investiční výstavba základní technické vybavenosti Vinice, za čímž se skrývá realizace vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, komunikací a veřejného osvětlení pro lokalitu budoucí zástavby rodinných domů, řadovek a bytových domů. „Samozřejmostí každého rozpočtu jsou opravy komunikací a chodníků,“ dodává tisková mluvčí města Markéta Bučoková.

Současná podoba fotbalových kabin v Bavorove.Zdroj: Petr ŠafránekNemalé peníze potečou letos z rozpočtu v Blatné. Podle místostarosty Pavla Ounického to bude dokončení čistírny odpadních vod za cca 170 milionů korun bez daně. Loni bylo proinvestováno 50 milionů. Další akcí je úprava autobusových zastávek v ulicích Boženy němcové a Palackého. Dojde k obměně autobusových stání včetně vybudování dobíjecích stanic. Tato akce vyjde na 25 milionů korun, v tento okamžik už má město přislíbenou dotaci ve výši 20 milionů korun.

V Radomyšli byl schválen vodovod na koupaliště, který vyžaduje hygiena, odvodnění části Maltézského náměstí před zdravotním střediskem či fotovoltaika na ZŠ a ČOV.