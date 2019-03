„Lidé z těchto obcí mají zajištěnou dopravu vlakem. Spoje jsme proto nenahrazovali,“ uvedl starosta Bavorova Miroslav Fenc.

Součástí rekonstrukce je také odvodnění vozovky a chodníků. „O úpravu komunikace se postará kraj, město dodělá osvětlení a upraví vjezdy. Až k plantážím s jahodami bude také nový chodník. Je to třeba kvůli bezpečnosti. Na jahody jezdí do Bavorova stovky lidí a situace v dopravě je pak nebezpečná,“ dodal starosta. Rekonstrukce bude trvat do konce června, tedy i v době, kdy se to sběrači jahod v Bavorově jen hemží.

„Je ještě předběžné řešit, co bude v sezoně. Ale uděláme maximum pro to, aby zákazníci měli kde zastavit, věřím, že rekonstrukce silnice sběr jahod nezkomplikuje,“ uvedla majitelka jahodových plantáží Hana Zárubová.

První etapa rekonstrukce proběhla už loni. Objížďky jsou vedené přes Stožice a Bavorovské Svobodné Hory. Pro náklaďáky přes Netolice.

