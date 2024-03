Cirkusové umění přímo ve školních lavicích? Žáci bavorovské základní školy si vyzkouší žonglování, akrobacii a další dovednosti pod vedením profesionálních artistů cirkusu HAPPY KIDS. Tento jedinečný projekt kombinuje zábavu s výukou a rozvíjí týmového ducha.

Cirkus HAPPY KIDS v ZŠ Bavorov. | Video: Deník/Petr Škotko

Kterého kluka nebo holku by nelákalo pracovat v cirkuse. Létat na hrazdě, držet balanc na laně, umět žonglovat a jezdit po světě. Dětem z bavorovské základní školy se toto přání splnilo. Od pondělí 11. do pátku 15. března zde přímo ve škole rozbalil své šapitó cirkus HAPPY KIDS. „Jde o jediný projekt svého druhu v ČR sestavený s pomocí pedagogů. Profesionální artisté, kteří projeli téměř celý svět, stráví s našimi žáky celý týden, aby je naučili novým dovednostem,“ řekla k události ředitelka školy Jana Sedláčková.

Cirkus HAPPY KIDS…

jsou profesionální artisté, kteří projeli téměř celý svět. Nyní se specializují hlavně na práci s dětmi. Ty se zde naučí různým cirkusovým disciplínám, přičichnou k umění například akrobatů, kouzelníků, žongléřů, klaunů, fakírů, tanečníků i černému divadlu.

Principálem cirkusu je Jan Lagron. „Navštěvujeme základní školy a cvičíme s dětmi tak, abychom zvládli kompletní cirkusový program. Nejprve ukážeme dětem co umíme, pak s nimi dva dny trénujeme a ve čtvrtek a v pátek vystupujeme,“ říká principál.

Cílem projektu je nejen zdatnost a pohyblivost dětí, ale také vytvořit u nich pocit spolupráce a sounáležitosti.

Děvčata Elena a Rozárka chodí na první stupeň. Jejich úkolem balancovat na laně. „Baví mě to, ale u cirkusu bych být nechtěla,“ svěřila se Elena. Rozárka by brala opak. „Já bych u cirkusu být chtěla, moc mě chození po laně bavilo,“ doplnila kamarádku. Pokud by za svým přáním šla, má možnost studovat v Praze, případně v zahraničí.

Ve čtvrtek 14. března v 10 hodin je vystoupení pro školy a v 17 hodin pro rodiče a veřejnost. Druhé vystoupení se koná v pátek 15. března opět v 17 hodin. Vstupné pro děti je 100 korun, pro dospělé 250 korun.