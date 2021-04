Její sbírka Rozsvícenou baterkou do pusy z roku 2007 vyšla jako neprodejná příloha časopisu Psí víno a v roce 2009 jí v téže edici vychází další, Antilopa v moři k majáku daleko má. Jeden z jejích textů byl zařazen do antologie nakladatelství Host Nejlepší české básně 2010 a další její texty jsou v italské antologii nových českých básníků Rapporti di Errore, kterou sestavil Petr Král a přeložil Antonio Parente. Publikuje časopisecky a na internetu ( Psí víno, Tvar, Weles, Host, Texty, Salon Práva, Protimluv revue, Dotyky /SR/, Dobrá adresa, Vítrholc, A tempo revue, Britské listy a další) a spolupracuje s Českým rozhlasem. Od roku 2009 se věnuje tvorbě koláží a doprovodila kolážemi knihu amerického spisovatele Stephena Foehra Storyville. Nakladelství Petr Štengl jí v roce 2013 vydalo Pohřebiště pecek a v loňském roce sbírku Sádrová hlava jiné Marie.

A ta získala nominaci Moleskine Litera za poezii v rámci Magnesia Litera 2021. "Dá se říci, že u Petra Štengla jsem stálý štamgast. Vydávám u něho již mnoho let. Ve sbírce je zachycen jistý mezigenerační střet, stáří, sebeironie a v neposlední řadě postřehy z každodenního života, v tom já si libuji. Skvělou redaktorkou sbírky byla Jana Sieberová, se kterou jsem měla možnost spolupracovat již na jedné z mých předchozích sbírek Pohřebiště pecek z roku 2013," říká Kateřina Bolechová. První básničky napsala někdy na gymplu, v té době psala vázaně, což se postupem času změnilo a přešla na volný verš. Dříve psaní básnických textů střídala s psaním krátkých próz. Říká o sobě, že je ve své podstatě takový lenivý prozaik. Většinou reflektuje civilní věci, běžné události. Je pozorovatel, má ráda poezii všednosti. "Nominaci na Moleskine Literu za poezii jsem vůbec nečekala, ani mě to nenapadlo, ale je to moc fajn.

Trochu mě to probralo z jisté letargie, kterou tyhle nedobré časy přinášejí. Sbírka vyšla se zpožděním, ostatně jako mnoho dalších knih. Nakonec nás pandemie přinutila posouvat i termín pražského křtu sbírky, ale nakonec byl stejně zrušen. Povedlo se mi sbírku alespoň představit na jihlavském festivalu Kvílení, to bylo v srpnu 2020 a pak se ještě uskutečnil zářijový křest v Budějovicích na festivalu Literatura žije. Nominaci neberu jen pro mne jako autorku, ale pro všechny, kteří se na téhle útlé sbírce nějakým způsobem podíleli a právě z toho mám neskutečnou radost," vysvětluje autorka.

Monika Vodičková