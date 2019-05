Uprostřed oploceného staveniště před Jihočeskou vědeckou knihovnou na Lidické třídě stál ráno obří jeřáb tyčící se nad pověstným balvanem. Předcházel tomu podle ředitele knihovny Iva Kareše den přípravných prací, vždyť byl monument připevněn betonem. Dělníci v helmách a reflexních vestách balvan popruhy podle ředitele knihovny Iva Kareše připevnili k 28,6 metru dlouhému ramenu jeřábu s nosností 500 tun.

MUSEL SE UHNOUT KOPÁNÍ

Pro přesun byl prostý důvod. „Stojí totiž přesně uprostřed plánované budovy přístavby,“ objasnil manipulování Ivo Kareš a doplnil: „Na jeho místě se začne kopat jáma.“

Osud stotunového balvanu, který byl na podzim roku 1974 přivezen z Novohradských hor, nenechal Budějčáky chladnými. Kolem zábran se sešli totiž nejen zaměstnanci knihovny a lidé od stavby. Podívat se přišel třeba student Jihočeské univerzity Radim Havlíček. „Je to místní památka, chodím kolem do knihovny, tak jsem to chtěl vidět,“ vysvětlil student, když jeřáb balvan zvedl do výšky. O události se dozvěděl od otce a naštěstí měl ve škole volno. Jakmile se dalo rameno do pohybu, ozvalo se: „Kam ho dají?“

NAJDOU NĚCO?

Jak jeřáb přemisťoval balvan za buňky směrem k restauraci Gerbera, sledovala i archeoložka Jihočeského muzea Zuzana Thomová. Odbornice na stavbě funguje jako archeologický dozor. „Teď jsem tu zbytečná, byla jsem jen zvědavá,“ usmívá se archeoložka a dodává: „Až budou dělat zemní práce a kopat základy, možná něco objeví, možná ne.“

Rameno jeřábu kámen umístilo o 23 metrů dál od původního místa. Kam s ním, navrhl architekt.

Balvan bude osazen novým betonovým základem a upevněn ocelovými profily. „Aby byl skutečně stabilní a nemohl se pohnout,“ říká ředitel knihovny.

POŘÁD U BALVANU

Přiznává lehkou nervozitu. „Věřil jsem ale, že vše bylo připraveno dobře,“ dodal. Kámen prý nedá. „Název U Balvanu tu zůstane,“ ujistil mě. Vždyť bude stát hned vedle.

Podívanou si nenechal ujít ani Budějčák Miroslav Musil. „Viděl jsem, jak kámen usazují, když jsem přišel z vojny,“ vzpomínal senior, který nemohl chybět ani u jeho přemístění. Jestli se mu to líbí, nevěděl. „Uvidíme, až to okolo upraví,“ uzavřel.

Kolem knihovny jsou podle ředitele plánovány do budoucna parkové úpravy, počítá se se zelení. Nová budova, v níž bude pro čtenáře připraven konečně volný výběr knih, se bude stavět až do podzimu roku 2020. Poté bude třeba ještě interiéry vybavit. „Otevře se začátkem roku 2021,“ předestírá Ivo Kareš.