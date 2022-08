Zdroj: urbanová jana

Na jindřichohradeckém letišti v sobotu vrcholí Mistrovství České republiky v balónovém létání. Účastní se ho celkem 25 balónů z devíti zemí světa, mimo jiné i posádky z Austrálie a Nového Zélandu. Piloti postupně absolvují desítky disciplín, kde musí prokázat svoji šikovnost a schopnost ovládat balón. V pořadí už 24. ročník soutěže dnes uzavře poslední večerní let.

Večerní nebe nad Hradcem rozzářily balóny, piloti předvádějí svoji šikovnost

"Z osmi soutěžních letů jsme zatím vzhledem k nepřízni počasí absolvovali pouze tři. Kvůli husté mlze jsme museli zrušit i dnešní ranní let. Na sobotní odpoledne hlásí opět bouřky, takže čekáme jak se počasí vyvine, aby piloti mohli absolvovat poslední soutěžní let," doplnil organizátor akce Pavel Kostrhun. Pokud to počasí dovolí, balóny odstartují do posledních disciplín v 18 hodin.