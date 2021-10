V poutním kostele Narození Panny Marie ve Strašíně pak někteří zavzpomínali na svatební den, jiní na den křtu. A pan farář povyprávěl o zázračné studánce a nových kostelních zvonech. Podrobnosti doplnilo regionální Muzeum Lamberská stezka zámku v Žihobcích, se zařízenými pokoji ze slavné doby šlechtického rodu Lamberků, do které patřila i „pošumavská Popelka, kněžna Káča“. Krásu slunečného dne podtrhla ještě zastávka u „Andělíčka“, kaple Anděla Strážce, nad Sušicí, s širokými výhledy do údolí Otavy. V sušickém muzeu nejvíce zaujal pohyblivý historický betlém, zatímco na náměstí se právě připravovaly Pivovarské slavnosti. Jejich malou ukázku nabídl účastníkům zájezdu oběd v rodinném Pivovaru U Švelchů s pivem Sušičák.

Necelá čtyřicítka tažovických hasičů a jejich příznivců, se 24. září vydala na 11. tradiční poznávací zájezd. Aby se po loňské koronavirové pauze znovu „dostali do formy“, zvolili pohodový výlet na blízké, řadu překvapení nabízející Sušicko.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.