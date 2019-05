"Od malička chodíme do kostela do Bílska. A tam jsou napsaná na tabuli čtyři jména mladých mužů, kteří padli v první světové válce. Byli od nás ze Záluží. Šrámek, Pilňáček, Telinger a Pilát. Na jejich počest dneska lípu sázíme," vysvětlil záměr hlavní hybatel akce Václav Hanžl.

Čtyři muže, kteří v první světové válce přišli o život, nikdo z obyvatel Záluží přirozeně nemohl zažít osobně. Vzpomínka na mrtvé je ale něco, co spojuje živé jednak s místní historií, ale i vzájemně mezi sebou. "Už je to tak dávno, že víme jen o dvou z nich, z kterých chalup pocházeli. Ale chceme si je dneska připomenout a tahle zatím malá lípa tu bude stát na jejich počest. Zkrátka proto, že to nikdo dřív neudělal. My staří tu lípu vzrostlou neuvidíme, ale děti, které tu běhají, ty se toho dočkají. A možná si jednou vzpomenou i na padlé vojáky i na nás, kteří ji dneska do země sázíme," zamýšlí se Václav Hanžl, když už je vše hotové a sousedé sedí společně u stolu v nejbližší chalupě. "Máme ve vsi několik krásných vzrostlých lip. Ta u kapličky, tu sázel soused Šrámek, tedy děda Šrámků. Může mít tak sto padesát let. A u Jedličků kapličky jsou dvě vzrostlé lípy. Ty jsou krásné. A každá je jiná, mají různé listy i jiné květy," dokazuje Václav Zoch skutečnost, že lidé z venkova mají pro krásu stromů a nejen jich vypěstovanou neobvyklou všímavost.