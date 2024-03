„Principem těchto akcí je v první řadě kulturní zážitek spojený s výběrem peněz pro předem určené zařízení. V minulosti jsme věnovali peníze do Dětského centra Jihočeského kraje, speciální školy v ulici Plánkova, Domácího hospice sv. Markéty, Domova klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích nebo Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé,“ řekl za organizátory Martin Mazuch.

Charitativní koncerty pravidelně doprovází i prodejní výstavy, které jsou připraveny ve vestibulu kulturního domu. V listopadu loňského roku bylo možné zakoupit výrobky od dětí z dětského domova a také od žáků ZŠ Františka Ladislava Čelakovského. Celková částka, která se za deset akcí podařila vybrat, je 386 570 Kč.

V Řepici ožívá oblíbené pastelkové hřiště. Je z dubového dřeva

Pro dětský domov ve Volyni se v Katovicích hrálo, zpívalo a tančilo již potřetí. Předání finančního daru se zúčastnilo několik zástupců pořadatelského týmu. Ředitelka dětského domova Anežka Hosnedlová přiblížila, na co budou peníze použity. „Jsem moc ráda, že jsme byli v loňském roce znovu katovickými pořadateli osloveni. Během osmi let je to již naše třetí skvělá spolupráce k oboustranné spokojenosti. Částka 36 359 Kč je velmi pěkný výtěžek a v letošním roce ho použijeme ihned, pro úhradu nadstandartních činností a dalších výdajů pro děti, při jejich aktivitách v rámci jarních prázdnin.“

Svůj názor vyjádřil také vedoucí pořadatelského týmu Martin Mazuch. „Vážím si všech dobrovolníků, kteří nám pomáhají a nebojí se do našich projektů vložit hlavně svůj čas. A vzhledem k tomu, že máme skvělou partu lidí, která už si na pořádání těchto akcí pro dobrou věc zvykla, věřím, že podobné koncerty budou v Katovicích pokračovat. Velkou podporu nám dávají i kapely, které se z převážné většiny účastní našich akcí bez nároku na honorář a dokonce i na cestovní náklady atd. Za Autumn Night 2023 bych chtěl poděkovat Cele pro Klárku ze Strakonic, klukům z Riverside Project z Katovic, kapele Spadlpes z Plzně a strakonické kapele ADHD. Síla i nadšení pro další akce stále jsou, tak že již nyní plánujeme 9. ročník Autumn Night Katovice 2024,“ dodal Martin Mazuch.

V dnešní drahé době nemá charitativní činnost šanci na úspěch bez partnerů a sponzorů. Za 8. ročník Autumn Night Katovice pořadatelé děkují za podporu následujícím: Piráti Jihočeský kraj, DR servis s.r.o., Hrdlička Reality, městys Katovice, Pivovar Strakonice 1649, společnost KPMG, Dřevostavby Vlček Štěkeň, Eva Binderová.