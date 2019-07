Místo ní je zde nový objekt, jehož zdi zdobí veselé a barevné malby.

Město Vodňany se stalo majitelem autobusového nádraží letos v únoru. Do té doby ho provozovala vodňanská společnost Doprava Záruba M&K s.r.o. Prodala ho za devět milionů korun.

A změna je vidět i uvnitř – čistě bílá čekárna s výdejním okénkem, prostory pro malou prodejnu občerstvení, informační systém a hlavně čisté, upravené a otevřené toalety. Ty fungují i jako veřejné WC. Ke změně došlo v minulých dnech a lidé ji hned zaregistrovali. „Pamatuji si nedávnou budovu a na rovinu říkám, že bylo lepší čekat na autobus venku než uvnitř. To, co tady vzniklo nyní, se mi moc líbí. Snad to ale sami lidé nezničí,“ řekla ve středu jedna z čekajících na autobus.

Změna spadá do plánů radnice, která budovu odkoupila od společnosti Doprava Záruba M&K s.r.o. „K oživení fasády jsme využili toho, že jsou tady umělci v rámci Vodňanských výtvarných dnů,“ řekl místostarosta Tomáš Bednařík.

Radnice zatím do objektu nádraží investovala cca 200 000 korun. S dalšími investicemi ale ještě počítá.