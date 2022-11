Auto mu srazilo mámu. O Mufa, mládě muflona, se teď postará táborská zoo

Tragicky mohl skončit život malého mufloního mláděte, jehož matku na začátku října srazil a zabil řidič auta. Pro teprve jednodenní mládě by to byl normálně rozsudek smrti, opuštěné by umřelo hladem.

Auto mu srazilo mámu. O mládě muflona se postará táborská zoo. | Foto: Helena Tomášková