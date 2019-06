Volyně – Řidiči, kteří projíždějí Volyní se zdrží na semaforech. Na hlavním tahu se pracuje a doprava je řízena kyvadlově. Pokud se práce neurychlí, je uzavírka plánovaná až do 7. září.

Dělníci opravují vozovku v ulici Palackého v místě, kde se napojují kostky na asfaltový povrch. „Silnice se začala v těchto místech propadat a opravují se také kanalizační vpustě,“ uvedl starosta Volyně Martin Červený. Podle něj je zatím situace ve městě poměrně klidná a vozidla projíždějí většinou plynule. „Pouze v dopravní špičce se zdrží, jinak má doprava spád,“ dodává starosta. Potvrzují to i řidiči. „Jedu do Vimperka a ve Volyni se čeká opravdu chvíli. Jen mi přijde, že se teď opravuje na silnicích snad všude, a to je pro někoho, kdo je celý den na cestách nepříjemné,“ říká řidič z povolání Karel Heis.