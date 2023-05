Asi budu záchranář! Zdravotníci nechali děti přičichnout ke své práci

Jak se pacient do té sanitky vejde? A co mu tady děláte? Bolí ho to? A kde má miminku, když jede sanitkou? Děti mají spoustu zvídavých otázek. Na mnoho z nich jim odpověděli zdravotníci ze strakonické záchranky. Vypravila se za nimi malá - velká návštěvě ze strakonické mateřinky v ulici Stavbařů.

Děti ze strakonické MŠ Stavbařů se seznámily s prací zdravotnických záchranářů. | Foto: ZZS JčK