Pořádá ho Kontakt bB (bez bariér – pozn. redakce). Ve třech týdnech se vystřídá kolem sto padesáti plavců. Jsou mezi nimi začátečníci i plavci, kteří se připravují na mistrovství světa v paraplavání, které se koná letos v Londýně a také na paralympiádu, která bude v Tokiu v roce 2020.

Mezi špičku patří osmadvacetiletý Arnošt Petráček, který dnes žije v Jankově u Českých Budějovic a je mimo jiné i zlatým vítězem paralympijských her v Riu de Janeiru v roce 2016. Od října se pod vedením trenéra Jana Nevrkly začíná připravovat na mistrovství světa, které se koná od 9 do 15. září v Londýně.

Plavání bez bariér, které se koná ve Strakonicích a vůbec celý projekt Kontaktu bB vnímá Arnošt Petráček jako věc, která má pro handicapované obrovský smysl. Nejen ve sportovním, ale i osobním životě. „Do Strakonic jezdím už několik let. Je tu skvělá parta lidí, kteří nás všechny umí podpořit. Ať už jde o vrcholové sportovce, nebo ty, kteří s plaváním teprve začínají,“ říká Arnošt Petráček, který má od narození vrozenou vadu rukou i nohou. U dolních končetin se jedná o luxaci (vykloubení) kolenních kloubů a u horních končetin mu chybí pažní kosti.

Jeho slova potvrzuje za Kontakt bB i Radka Kučírková. „Cílem projektu je zapojit do plavání a naučit plavat co nejvíce lidí. „Důležité je, aby si uměli sami zaplavat. Získaná samostatnost se pak totiž přenáší i do jejich dalšího života,“ dodala Radka Kučírková s tím, že Kontakt bB se snaží odstraňovat bariéry sportovní i ty psychologické.

Tradiční plavecké léto ve Strakonicích, které se vzešlo z původně týdenní akce, je ideální příležitostí pro všechny účastníky zlepšit svojí fyzickou i psychickou kondici prostřednictvím plavání, rehabilitačního a kondičního cvičení a dalších doplňkových a vzdělávacích aktivit.