Jednalo se o historicky první výcvik, který strakonický útvar zorganizoval pro jednoho ze svých stipendistů. „Byla to makačka. Běháte, máte na sobě přilbu, pláty, v ruce zbraň. Je v tom pěkné horko,“ svěřil se Dominik se svými dojmy bezprostředně po výcviku bojových drilů. „Ale zároveň to byla zajímavá zkušenost, je to adrenalin. Slyšíte výstřely, instruktor křičí povely,“ doplnil. Podle svých slov si první výcvik, který pro něj připravili jeho budoucí kolegové z 251. protiletadlového oddílu, skutečně užil a na otázku, jestli to splnilo jeho očekávání, bez váhání odpověděl: „Dokonce převýšilo. Odnáším si spoustu zážitků a těším se na příště.“

Dominika příjemně překvapilo, že součástí byla nejen teorie, ale hlavně praxe. „Kromě bojových drilů cvičil společně s vojáky sebeobranné techniky boje zblízka, učil se manipulovat se zbraní, absolvoval pěší přesun se zátěží. Učil se, jak pracovat s mapou, orientovat se v terénu i jak zacházet s radiostanicí," popsala tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku Jana Samcová.

Pod křídla si mladíka vzali vojáci, kteří se možná již brzy stanou jeho kolegy. „Ze začátku jsem měl trochu obavy, že si mě budou dobírat, protože jsem nejmladší a žádný vojenský výcvik jsem zatím neabsolvoval. Ale nakonec byli všichni v pohodě a je vidět, že mají mezi sebou dobré vztahy,“ popsal Dominik, jak se cítil v kolektivu u vojenské jednotky. Jak prozradil, o službě v armádě uvažoval již od dětství. „Domnívám se, že ochraňovat dědictví předků a snažit se je zachovat pro budoucí generace, by mělo být povinností každého z nás. A služba vlasti k tomu patří,“ je přesvědčený Dominik.