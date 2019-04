Až dvě miliardy korun chtějí investovat vědci ve dvou budějovických areálech Biologického centra Akademie věd ČR (BCAV).

Revitalizace se má týkat areálů v ulici Na Sádkách a hlavně v Branišovské ulici. Tamní objekty v sousedství Jihočeské univerzity se začaly podle ředitele BCAV Libora Grubhoffera budovat na konci 70. let 20. století. „Stav budov i celého areálu odpovídá jejich stáří, což je třicet až čtyřicet let. Pro nároky moderního výzkumu už zdaleka nevyhovují. Jestli chceme držet krok se světovou vědou, potřebujeme k tomu patřičné zázemí,“ říká Libor Grubhoffer s tím, že musí dojít ke kompletní rekonstrukci objektů. Jedná se ale o dlouhodobý záměr o jehož naplnění rozhodnou získané finanční prostředky.

Spolufinancovat projekční podklady by ale mohlo pomoci podle náměstka primátora Ivo Moravce i krajské město.

K evropské i světové špičce se řadí některá pracoviště budějovického Biologického centra Akademie věd ČR (BCAV). Za všechny lze jmenovat tým, který se zaměřuje na klíšťata a nemoci, jež způsobují. Na jih Čech jezdí praktikanti z celého světa a zdejší skupina odborníků je také největší na světě, která se tomuto problému věnuje.

Vědci z BCAV nyní připravují velkou obnovu svých pracovišť a podle ředitele Libora Grubhoffera by si ideální vize přestavby areálu vyžádala dvě miliardy korun. V tuto chvíli ale má Biologické centrum přislíbených jen 500 milionů korun, které má poskytnout Akademie věd ČR v průběhu následujících 10 let. O další finanční prostředky budou vědci žádat z různých zdrojů.

V současnosti se pracuje na projekční přípravě celého záměru, která si vyžádá 37,7 milionů korun. S těmito náklady by mohly pomoci město Budějovice a Jihočeský kraj. Vědci se obrátili na radnici podle náměstka primátora Ivo Moravce už v minulém roce. A náměstek primátora připomíná, že obecně s rozšiřováním výzkumného potenciálu v Budějovicích počítá i strategický plán města.

Pondělní rada města proto schválila záměr, přispět akademikům na projektové přípravy obří investice tři miliony korun. „Částka ještě musí do zastupitelstva,“ upozorňuje ale Ivo Moravec, že po radě města musí podporu BCAV odsouhlasit i většina zastupitelů. „Stejnou částku přislíbilo vedení Jihočeského kraje,“ doplňuje k možnému dalšímu peněžnímu příspěvku Ivo Moravec. „Myslím si, že je to poměrně významný posun ve spolupráci mezi městem a Akademií věd,“ zdůrazňuje možný přínos celého záměru Ivo Moravec. Rekonstrukce vědeckých pracovišť by mohla začít v roce 2020. V první fázi se chystá obnova technické infrastruktury, jejíž části jsou v havarijním stavu.