Antropologie pro všechny věkové skupiny

Vodňany - Během dopoledního vyučování 14. listopadu proběhne v ZŠaG Vodňany v ul. Alešova od 9 do 10.30 hodin a od 11 do 12.30 hodin antropologická přednáška.

Co to je antropologie, jak číst v lidských kostech a co všechno prozrazují kosti o člověku, žákům vysvětlí Marcela Horáková. Odpoledne v pořadu Černá hodinka – antropologie, bude přednášející v tématu pokračovat v sálu MěKS Vodňany. Začátek semináře je v 15 hodin.