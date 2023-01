Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Druhé kolo dopadlo v podstatě podle mého očekávání úplně stejně jako to první. Volba byla velmi vyhrocená, a to i proto, že hnutí ANO potřebovalo navýšit potenciál na maximum, takže sahali také do voličských skupin řekněme extrémně pravicových nebo těch, které nejsou hnutí ANO úplně vlastní. V závěru prezidentské kampaně už bylo znát, že Andrej Babiš vyčerpal potenciál možnosti růstu a za mě v podstatě bylo jasné, že to takto dopadne. Ze strany generála Pavla byla kampaň velmi korektní a to i vzhledem k tomu, že mluvil k jinému spektru voličů.

