Jde o typovou kontejnerovou buňku o rozměrech 5 x 2,78 x 2,62 metru. Toaleta bude celoročně přístupná v jakoukoliv denní dobu, bude obsahovat jednu kabinu pro ženy a hendikepované osoby, jednu kabinu pro muže a technickou místnost. To vše v takzvaném antivandal provedení. Vstup do toalet zajistí mincovní automat. Součástí stavby bude stojan na kola.

Jak budou fungovat

- Ekonomický a automatický provoz zajistí bezobslužný koncept – automatické osvětlení a odvětrání, automatické splachování, venkovní světelná signalizace volno či obsazeno.

- Bezdotykové mytí rukou, dávkovač mýdla, osušovač.

- Kabiny toalet budou vybaveny i proti nechtěnému dlouhodobému pobytu. V takovém případě se dveře automaticky odemknou po uplynutí nastaveného patnáctiminutového intervalu.

- Toalety bude možné zajistit uzamčením dveří přes noc.

„Myslím, že to je dobrý nápad. Jen mám strach, aby to tady nevypadalo jako pěst na oko,“ říká jeden z obyvatelů města. I na to má mluvčí radnice odpověď. „Stavba je volena tak, aby doplňovala městskou architekturu a nepůsobila rušivě. Fasáda bude světle šedá,“ popisuje Markéta Bučoková.

Jinde to nemají

V okolních městech podobný systém nevyužívají. Písek provozuje čtyři veřejná WC. „Jde o klasické toalety, kde můžete zaplatit běžným způsobem nebo kartou,“ řekla mluvčí písecké radnice Petr Měšťanová. I Třeboň dosud provozuje klasická WC. „O automatických WC se mluvilo, ale zatím to není aktuální,“ řekla tajemnice radnice Petra Pikna Jánská. I zde fungují čtyři veřejná WC, radnice plánuje výstavbu pátého.

Čistírna odpadních vod v Blatné 150, Volyňská 100. Potečou miliony

Se stavbou toalety ve Strakonicích bude souviset oprava asfaltového povrchu parkoviště, nová přístupová betonová dlažba a terénní a vegetační úpravy. Rozpočet počítá s náklady okolo tří milionů korun bez daně. Lhůta pro podání nabídek končí 1. února.

Toaleta pod pivovarem nebude první. Letos na jaře vyroste jedna pod Hvězdou v místech, kde veřejné toalety již dříve byly. Automatické WC na stejné bázi už funguje na parkovišti u zimního stadionu.