A ještě jednu věc mají společnou. „Už chceme učit tak, jak se správně má. S dětmi ve třídách. Snad už se to nezmění,“ zní u obou škol. A nejen z nich. Téměř identicky mluví i jiní ředitelé a učitelé.

Malotřídka

Základní škola ve Lnářích přivítá 1. září 26 dětí ve třech třídách s pěti postupovými ročníky, z toho šest prvňáčků. Takže povinné testování se bude týkat první školní den 20 dětí. „Po skončení zahájení školního roku před školou půjdou děti do dvou tříd. Tam jim učitelé pustí krátké instruktážní video a poté dojde na testování,“ přiblížila průběh dne ředitelka školy Jitka Venclová. O den později si stejným rituálem projde také šestice prvňáčků. Stejné to bude i 6. a 9. září jen s tím rozdílem, že testovaní proběhne ve dvou třídách školní družiny.

Ale co v tomto směru čeká školu po 9. září? „Budeme sledovat situaci a podle ní aktuálně jednat. Zatím nás ale zajímá plynulý průběh začátku školního roku a vládou nařízeného testovaní,“ dodala. Podle ní je ale mnohem důležitější, aby mohli učitelé opět plnit své poslání – učit děti bez zbytečných komplikací. „Nechci hodnotit, zda testování během tří dnů je zbytečné nebo ne. My chceme učit a pokud bude testování i v dalších dnech dobrou prevencí, budeme takové nařízení respektovat. Sama vím, co covid dokáže,“ říká Jitka Venclová.

Velká škola

Základní škola TGM má 440 dětí, z tohoto počtu 54 prvňáčků ve dvou třídách. Povinným testováním poněkud komplikovaný začátek roku ale ředitelku Zdenku Dvořákovou nechává v klidu. „Tohle už máme natrénované z loňska. Tenkrát jsme z toho měli všichni nervy, ale teď už víme, jak ten kolotoč zvládnout,“ říká.

Také její pozornost a dalších kolegů je upřena k povinnému očkování. K dění po 9. září se vyjadřovat nechce. „Nemůžeme jen tak, z vlastní vůle, monitorovat zdravotní stav žáků nebo je nahodile testovat. Nemůžeme za své kupovat testovací sady,“ vysvětlila. Podle ní bude záležet na aktuální situaci a komunikaci s krajskou hygienou.

Rodiče, děti a učitelé

V průběhu týdne jsme se ptali některých rodičů, učitelů a dětí na to, jak vnímají nařízení o povinném očkování školáků 1., 6. a 9. září. Tady vám předkládáme některé názory bez uvedení konkrétních jmen. Oslovení respondenti si to nepřáli.

Rodiče:

"Pokud to povede k tomu, že budou děti chodit pravidelně do školy, tak jsem pro."

"Nevím, beru tu jako povinnost."

"Snad vědí (vláda), proč to chtějí."

"Vojtěch, Babiš, Hamáček a další to loni podcenili. Takže si nyní kryjí záda. A navíc - budou přece volby…"

"Když to pomůže…"

"Děti musí být ve škole, nemohou se pořád učit přes počítač. Samy už vůbec ne."

Učitelé:

"Nevím, ale jisté je, že se rozdovádí."

"Snad se to zvládne."

"Je to nařízení vlády, takže ho respektuji. Ale spíš by nás jako učitele zajímalo, jaké kroky vláda v tomto směru plánuje po 9. září."

Děti:

"Zažili jsme testování ve škole loni a šlo to." (8. třída)

"Doma se mi docela líbilo." (8. třída)