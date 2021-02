Václav Vaňura alias Láska v rozhovoru říká, že přímo z Jindřichova Hradce nepochází, ale považuje se za "náplavu".

Můžete se v krátkosti představit?

Mé jméno je Václav Vaňura, ale už několik let vystupuji pod pseudonymem „Láska“. Tuhle přezdívku mi před lety dali kluci z bývalé kapely – vznikla na základě podoby části mého jména (VácLAV) a anglického LOVE neboli Láska. V současné době vystupuji ve dvojici s perkusionistkou Monikou a jsme v podstatě písničkáři – jak s oblibou říkáme, hrajeme „folkpunk“. Ačkoliv z Jindřichova Hradce přímo nepocházím, mám zde spoustu přátel a nově také chalupu nedaleko města, kam se jednou chceme přestěhovat…takže pak vlastně budu taková „jindřichohradecká náplava“ (smích).

Doba koronavirová asi všem ovlivnila život. Jak všechna ta omezení a opatření vnímáte jak v soukromém, tak i ve vašem uměleckém životě?

Doba koronavirová mě ovlivnila jak v pracovním, tak samozřejmě hlavně v hudebním životě. Nákazu koronavirem jsme já i moje rodina již prodělali a myslím si, že není radno tuhle věc podceňovat. Na druhou stranu hodně vládních opatření mi nedává vůbec smysl – velké obchody s velkou koncentrací lidí mohou být otevřené, kdežto malé krámky (kde to shlukování lidí lze vyloučit mnohem efektivněji) fungovat nemohou? Stejně tak nechápu, proč si s manželkou a dětmi nemůžeme jen tak zajít do restaurace na večeři – vždyť bychom seděli u stolu stejně jako doma…a je toho mnohem víc, co mi hlava nebere. Držím palce všem podnikatelům a doufám, že to všichni už brzy překonáme.

Zhatilo vám to hodně vašich aktivit?

V loňském roce jsme měli nasmlouvanou velkou spoustu vystoupení na různých festivalech, naši debutovou Desku jsme měli křtít na největším tuzemském festivalu Votvírák…bohužel skoro ze všeho sešlo. Nakonec se ale objevila spousta jiných akcí, takže i přes tu podivnou situaci jsme od května do října hráli vlastně každý týden někde.

Jakým způsobem jste ve spojení se svými fanoušky?

V současné době, kdy je veřejné hraní a zpívání zakázáno, dělám na youtube každou neděli v sedm večer pravidelné živé vysílání. Fanoušci si mohou psát o písničky na přání, občas představíme nějakou novou píseň, pokecáme…snažím se tím – mimo jiné – ukázat, že ani v téhle době na své fanoušky nekašleme.

Připravujete nové projekty?

Ano, pracujeme pořád na něčem – nečinnost by mě nejspíš zabila (smích). Snažím se nemyslet na to, jaké bude či nebude letošní koncertní léto a dál pracuji na písních, připravujeme nové videoklipy a různé spolupráce.

Změnila současné době nějak i váš osobní život?

Myslím, že jsem si víc začal vážit věcí, které jsme dřív brali automaticky a samozřejmě. Daleko víc si užívám každé setkání s přáteli či fanoušky, každý koncert, každé pivo v hospodě. I když je tahle doba prapodivná, určitě si z ní ale můžeme odnést i něco pozitivního. Přeji tedy všem čtenářům, ať se jim daří udržet si optimismus a ať to společně zvládneme a co nejdřív je to celé navždy za námi.