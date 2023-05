Vodňany v úterý 25. dubna navštívil nový velvyslanec USA v České republice Bijan Sabet. Návštěva se uskutečnila v rámci oslav 78. výročí konce II. světové války a byla také součástí jeho první cesty po jižních Čechách.

Vodňany navštívil velvyslanec USA v České republice Bijan Sabet. | Foto: Deník/Petr Škotko

„Vodňany jsou krásné jihočeské městečko a navíc ho v květnu 1945 osvobodili američtí vojáci,“ uvedl velvyslanec.

Proč jste navštívil zrovna Vodňany?

Prvním důvodem mé návštěvy tohoto krásného jihočeského města jsou oslavy 78. výročí konce druhé světové války. A zároveň osvobození této části jižních a jihozápadních Čech americkou armádou. Jak jste si všiml, přijeli jsme s týmem americké ambasády na kolech, a tímto způsobem jsme chtěli oslavit Den Země 22. dubna. Chceme tím demonstrovat, že také nám jde o blaho celé zeměkoule. To byl druhý důvod návštěvy Vodňan.

Jak se vám Vodňany líbí?

Musím říci, že Vodňany jsou velmi hezké městečko. Třeba pohled na vodňanský kostel v okamžiku, kdy ho ozářilo Slunce, byl úchvatný. Zašli jsme si na skvělý oběd do místní restaurace, kde jsme si dali smaženého kapra. Vím, že je to místní specialita a hlavně české vánoční jídlo. Byl výborný.

Potom jsme měli cestu na vodňanské gymnázium, kde jsem měl opravdu podnětnou debatu se studenty. To byl velký zážitek. Pak nás čekala cesta na radnici a setkání s panem starostou.

Původně jste určitým způsobem poradce pro začínající podnikatele. Pomáháte jim správně nastartovat firmy. Co vás vedlo k tomu, že jste chtěl být velvyslancem v České republice?

Pro mne je to především obrovská čest, že mohu být velvyslancem USA ve vaší krásné zemi. Když jsem byl ještě malý, tak mne a mého bratra rodiče učili, jakou cenu má svoboda a demokracie. Takže když mi byla tato pozice prezidentem Bidenem nabídnuta, neváhal jsem ani vteřinu.

Měl jsem na mysli, proč byla nabídnuta přímo vám?

Ve Spojených státech je běžné, že velvyslanci jsou nominováni přímo z ministerstva zahraničí, což jsou tzv. kariérní diplomaté. Potom jsou velvyslanci nominování z různých dalších sfér včetně byznysu. Jsou to lidé, kteří mají Spojeným státům co nabídnout, ať už je to některý ze sektorů, které reprezentuji já, nebo různé investice.

Přísahu jste skládal do rukou nyní již bývalého českého prezidenta Miloše Zemana, ale pracovat jste začal za působení současného prezidenta Petra Pavla. Sledoval jste české prezidentské volby a jak na vás zapůsobily?

Jsem velmi rád, že jsem možnost poznat oba pány prezidenty osobně. České prezidentské volby jsem sledoval v televizi. Co se týká Petra Pavla, měl jsem například tu čest zúčastnit se jeho inaugurace. Byl to velký zážitek.

Myslíte si, že v současné době, kdy nejen Evropu ohrožuje válka na Ukrajině, je dobře, že v čele státu, který je i součástí NATO, stojí profesionální voják?

Česká republika je suverénní země a je na českých voličích a občanech, koho si zvolí za prezidenta. Jsem si ale jistý, že pan prezident Petr Pavel má i vzhledem ke své historii ty nejlepší předpoklady být v této době dobrým prezidentem.

- Bijan Sabet je americký investor a velvyslanec Spojených států amerických v České republice.

- Senát Spojených států amerických jeho nominaci do této funkce potvrdil 13. prosince 2022. Přísahu složil 16. prosince 2022.

- Pověřovací listiny českému prezidentovi předal 15. února 2023, čímž se formálně ujal svého úřadu.

- Bijan Sabet vystudoval Boston College v roce 1991. Prvních deset let své kariéry se věnoval investování do začínajících firem (startupů). Poté, v roce 2005, se stal spoluzakladatelem venture kapitálové společnosti Spark Capital.