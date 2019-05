Strakonice - Historická vojenská technika a vojáci v ulicích Strakonic už tradičně připomněli osvobození jihozápadních Čech americkou armádou.

S Klubem 3. americké armády Plzeň přijela ve čtvrtek 2. května do Strakonic mimo jiné také Růžena Hradecká (75). S posádkou zdravotníků se vezla na Fordu GPW, který je válečným veteránem z roku 1942. „Armádu a vše s ní spojené jsem zbožňovala už od svých čtrnácti let a devětadvacet let už jsem v Klubu 3. americké armády Plzeň,“ říká dáma v přilbě s červeným křížem, a rozdává dětem ve Strakonicích americké vlaječky. Historická kolona ujela za čtvrtek 173 kilometrů a zastavila se na své cestě do Plzně například i v Blatné nebo Katovicích.