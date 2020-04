Čejetice - Už před několika lety zažila malá Amálka Babková z Čejetic první velké dětské zklamání, když nemohla zažít s ostatními dětmi zápis o mateřské školy. "Neboj, vynahradíš si to, až půjdeš do opravdové školy," slyšela tehdy z mnoha stran.

Smůla ji ale provázela i v tomto případě. Kvůli nouzovému stavu probíhají zápisy do prvních tříd přes internet. Přesto se Amálka dočkala, i když jen tak trochu naoko. Ale její dětská dušička byla zachráněna. Amálka měla svůj vlastní zápis do první třídy se vším, co k němu patří - povídání s paní učitelkou, kreslení, počítání, hry. Postarala se o to paní učitelka ze ZŠ Dukelská Martina Škotková, která žije v Čejeticích a malou Amálku dobře zná. Pro ni a maminku Moniku připravila v sobotu 4. dubna malý soukromý zápis. "Nejdřív byla Amálka trochu vystrašená, ale za chvilku se rozpovídala a vůbec jí nevadilo, že není ve škole," svěřila se paní učitelka. Že se věc podařilo, bylo jasné, protože na každou otázku: "Amálko, líbí se ti to" zaznělo nadšené "Jo".

Stačilo jen trochu zájmu a několik minut času na to, aby malá holčička měla svůj zážitek na dlouhé roky. "Proč? "Celou cestu domů nezavřela pusu a mluvila jen o tom, jak si s ní paní učitelka povídala a hrála," dodala maminka Monika.

Tak hodně štěstí ve škole, Amálko!