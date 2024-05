Na parkovišti U Svaté Markéty je rvačka. Tato věta vyslala do akce dvě hlídky městské policie.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Strážníci tu narazili na skupinku devíti lidí, kteří byli sice v klidu, ale bylo cítit, že nevraživost mezi účastníky potyčky by se dala krájet,“ uvedla k případu z v poloviny dubna tisková mluvčí Městské policie Strakonice Jaroslava Krejčová.

Hlídka městské policie všech devět osob ztotožnila, bylo jim od 17 do 37 let a nadýchali od 0,62 do 1,70 promile alkoholu. „K incidentu podle výpovědí došlo poté, co mladíka, který čekal na známé, až vyjdou z posilovny, náhle slovně i fyzicky napadli kolemjdoucí. Jeho přátelé se ho po příchodu snažili bránit a postupně se do šarvátky zapojovali další,“ uvedla Jaroslava Krejčová.

Na místo potyčky přijela kvůli zranění tří lidí i záchranná služba. Státní policie šetří, dle slov policejní mluvčí Jaromíry Novákové, tuto událost jako přestupek proti občanskému soužití.

