"Relativní výskyt, tedy počet případů, přepočtený na 100 tisíc obyvatel regionu, byl podle večerních dat Ministerstva zdravotnictví 17,32 na 100 tisíc obyvatel. To je nejméně ze všech krajů České republiky. Za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v našem regionu 486 nových suspektních vzorků osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19. Pozitivních bylo šest vzorků,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová a dodala, že zvýšený počet odebraných a vyšetřených suspektních vzorků ovlivnily repatriace, ale především zvýšený počet sledovaných kontaktů pozitivních osob.

K čtvrteční 18. hodině bylo podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice v regionu mezi nemocnými 63 žen a 47 mužů.

Jak jsou na tom okresy:

„Třicet nemocných má trvalé bydliště na Strakonicku. Jednadvacet jich je z Českokrumlovska, osmnáct z Českobudějovicka, patnáct z Prachaticka, třináct z Táborska, sedm z Jindřichohradecka a šest z Písecka,“ konstatovala epidemioložka KHS Jitka Luňáčková.

Mezi nemocnými jsou čtyři děti, jeden nemocný je v kategorii od 15 do 19 let. V produktivním věku 20 až 64 let je 77 pozitivních případů a celkem 28 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+. Počet uzdravených se v regionu ve čtvrtek nezměnil a zůstává na čísle tři.

„Došlo k formální změně minus jeden případ, původně evidovaný na Táborsku. Důvodem bylo původně chybné uvedení místa trvalého bydliště. Tento pozitivní případ se statisticky přesunul pouze do jiného okresu Jihočeského kraje, takže souhrnné údaje z regionu neovlivnil,“ doplnila Jitka Luňáčková.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 4799 osob. V povinné karanténě se k čtvrteční 18. hodině nacházelo 1096 Jihočechů.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to po jejich verifikaci.

Aktuální situace k výskytu koronaviru v Jihočeském kraji (údaje k 2. 4. 2020)

Kumulativní počet potvrzených případů 110 (denní přírůstek +6)

Počet osob indikovaných k testování 4799

Počet dnes testovaných vzorků 486

Počet karantén 1096

Kumulativní počet vyléčených: 3

Pozitivní případy v regionu po okresech:

Strakonicko 30 (denní přírůstek +3)

Českokrumlovsko 21 (denní přírůstek 0)

Českobudějovicko 18 (denní přírůstek +1)

Prachaticko 15 (denní přírůstek 0)

Táborsko 13 (denní přírůstek -1) pozn.: stat. přesun do jiného okresu

Písecko 6 (denní přírůstek 0)

Jindřichohradecko 7 (denní přírůstek +3)

Nemocní podle pohlaví:

Ženy 63

Muži 47

Nemocní podle věku:

0-5 let: 1

10-14 let: 3

15-19 let: 1

20-24 let: 9

25-64 let: 68

65+ let: 28