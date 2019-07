První soudy začaly kvůli poničené cestě k rodinnému domu čp. 123, kde bydlí Jan Grešák. Po výměně elektrického vedení, které v roce 2017 prováděla společnost E.ON, zůstala neopravená. „Pátral jsem, proč tomu tak je, a přes společnost E.ON a dodavatelské firmy jsem se nakonec dozvěděl, že už má být dávno opravená. A zakázka je dokonce i ze strany bezdědovického starosty Jiřího Bláhy převzatá,“ uvedl Jan Grešák.

Tuto informaci společně s názorem, že peníze, které měly jít na opravu cesty, si společně rozdělili starosta Bezdědovic Jiří Bláha a Radek Šimsa – majitel firmy, které měla cestu opravit, vyvěsil na facebook.

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Nařčení ze zpronevěry se ovšem starostovi Jiřímu Bláhovi nelíbilo a na Jana Grešáka podal trestní oznámení na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkové újmy. „Toto tvrzení je nepravdivé a poškozuje mě jako starostu i samotnou obec Bezdědovice. S panem Grešákem jsme měli konflikty už v minulosti. Odvezl a prodal železo, které bylo na obecním pozemku a patřilo obci. Řešila to i policie a utržené peníze musel vrátit. Od té doby má poměrně často připomínky k mé práci a také uvedl, že udělá vše proto, aby mě zničil,“ říká Jiří Bláha.

Starosta požadoval na Grešákovi omluvu v Blatenských listech, periodiku Svazu obcí Blatenska, na facebooku a odškodnění ve výši 100 tisíc korun. Soud ale starostovi v žádném z bodů nevyhověl a uložil mu zaplatit veškeré soudní výlohy včetně nákladů na právníka Jana Grešáka. I tady má však Jan Grešák ke starostovu přístupu výhrady. „Peníze přišly mému právníkovi z obecního účtu. Ten ale tvrdí, že Jiří Bláha se soudil jako fyzická osoba, ne jako starosta obce,“ dodal Grešák.

To starosta Bláha popírá. „Mohu doložit, že obecní zastupitelstvo jednohlasně schválilo žalobu na Jana Grešáka za smyšlené pomluvy, které poškozují dobré jméno starosty i obce Bezdědovice, a schválilo také proplacení poplatků za právní služby,“ dodal Bláha.

Tím ale vše nekončí. O práci bezdědovického starosty Jiřího Bláhy se Jan Grešák zajímal i dále. A jeho pozornost zaujala rekonstrukce požární nádrže.

Šlo o práce, na které obec získala dotace z krajského úřadu. Pochybnosti má ale Jan Grešák o výběrovém řízení. Jeden z místních zastupitelů Ondřej Koubek podepsal čestné prohlášení, ve kterém uvádí, že není žádným způsobem spjatý s předmětem veřejné zakázky ani s účastníky, kteří předložili nabídky k hodnocení. „Přitom už tam dlouhá léta pracuje. Navíc firma pana Šimsy vyhrává v obci podezřele mnoho zakázek,“ dodává Jan Grešák.

Případ řešil krajský úřad i hospodářská kriminálka. Neshledaly však žádné pochybení. Podle jejich rozhodnutí šlo o zakázku do částky 500 000 korun, ve které mohl starosta rozhodnout jako představitel obce sám. „Chtěl jsem, aby u výběrového řízení byli i zastupitelé, aby bylo vše v pořádku a průhledné,“ vysvětluje svůj počin starosta Jiří Bláha.

Podle vyjádření soudu nebyla ani přítomnost zaměstnance firmy, která se ucházela o zakázku, problémem.

Soud odkazuje na to, že samotný fakt, že Ondřej Koubek je zaměstnancem zhotovitele stavebních prací Radka Šimsy, ještě nezakládá cokoliv, co by mělo vzbuzovat pochybnost. Je potřeba konstatovat, že jako zaměstnanec této firmy v tříčlenné hodnotící komisi a v sedmičlenném zastupitelstvu nemohl sám nic ovlivnit. Navíc na místě rozhodovala nejnižší cena, kterou nabídla prokazatelně firma Radka Šimsy.

U SOUDU ZA OBEC

V současné době se Jan Grešák obrátil na Ministerstvo vnitra s oznámením, ve kterém podezírá starostu Jiřího Bláhu z toho, že výdaje spojené se soudním řízením proti jeho osobě neprávem zaslal z obecního účtu. „Podle mého se soudil jako fyzická osoba a tudíž musí peníze uhradit z vlastních zdrojů,“ říká Jan Grešák.

Starosta Jiří Bláha skutečnost, že zaplatil z obecního účtu svého advokáta a všechny spojené soudní výlohy potvrdil i na zasedání zastupitelstva. Odmítá ale fakt, že by to udělal neprávem. „K soudu jsem šel jako starosta a zástupce obce, k čemuž mám také souhlas zastupitelstva. Stejně tak zastupitelé odsouhlasili i placení soudních výloh,“ dodává Bláha.

CO ŘÍKÁ ROZSUDEK

Podle rozsudku nelze pominout, že žalobce byl kritizován za své jednání z titulu starosty obce Bezdědovice, jeho kritika ze strany žalovaného tak bezprostředně souvisela s veřejnou činností, kterou žalobce vykonává.

Politikové a ostatní veřejně činné osoby nejsou z práva na ochranu osobnosti zcela vyloučení, nicméně měřítka posouzení skutkových tvrzení a hodnotících soudů jsou v jejich případě mnohem měkčí v porovnání s ostatními fyzickými osobami, neboť osoba vstoupivší do politiky musí počítat s tím, že jako osoba veřejně činná bude pod zvýšenou kontrolou veřejnosti, která ji bude hodnotit o to víc, týká-li se to záležitostí veřejných.