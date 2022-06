Aktivita klíšťat.Zdroj: Zdroj chmi.cz

Aktivita klíšťat.Zdroj: Zdroj chmi.cz

Stupně aktivity

Stupeň 1 = malé riziko Pro návštěvu listnatých a smíšených porostů a křovin s bylinnou vegetací zvolit oblečení z hladké světlé látky a občas prohlédnout, zejména kalhoty, a případně odstranit přichycená klíšťata (totéž i v dalších stupních rizika). Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.

Stupeň 2 = mírné riziko Použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.

Stupeň 3 = středně velké riziko Použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech, nevstupovat do křovin. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.

Stupeň 4 = vysoké riziko Použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech, nevstupovat do křovin a bylinné vegetace, zejména na okraji lesa, na okraji vodních toků a listnatého mlází. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.

Stupeň 5 = mimořádné riziko Použití repelentu. Nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů, pohyb pouze po zpevněných cestách. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat

"Buďte opatrní a po návratu z přírody se prohlédněte. Nezvaného hosta si můžete donést zejména z procházky v lese, z křovin a vysoké trávy. Také se klíšťatům daří v zahradách, parcích, na neudržovaných pastvinách nebo u vody," zní rady odborníků na téma, jak se ochránit před tímto nebezpečným tvorem, který může pokazit pobyt v přírodě.

A o tom, že riziko se nevyplácí podceňovat svědčí i to, že jihočeští hygienici minulý týden registrovali podle ředitelky Krajské hygienické stanice JČK Kvetoslavy Kotrbové 135 nahlášených a potvrzených případů lymeské boreliózy, v týdnu přibylo výrazných 25 případů. Potvrzeno již bylo i 22 případů klíšťové encefalitidy, v týdnu přibylo 5 nových potvrzených případů.

„V končícím 25. týdnu přibylo výrazných 25 nových potvrzených případů lymeské boreliózy a 5 případů klíšťové encefalitidy. Ve srovnání s loňskou sezonou vidíme významně vyšší výskyt lymeské boreliózy na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, Jindřichohradecku a Táborsku, západní okresy regionu jsou co do výskytu tohoto onemocnění klidnější. V relativním porovnání je vzhledem k počtu obyvatel nejvyšší výskyt na Českokrumlovsku, kde je 21 potvrzených případů, vloni to bylo v tomto období 8 případů. V absolutních číslech je nejvyšší výskyt na Českobudějovicku, kde bylo potvrzeno již 44 případů, vloni 14," uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Lymeská borelióza v číslech

U lymeské boreliózy tak v této sezóně hygienici evidují již 135 potvrzených případů, což je o 73 více než vloni v tomto období, kdy jich bylo 62. "Oproti dvacátému pátému týdnu loňského roku je výskyt více než dvojnásobný. Letos vidíme největší nárůst na Českobudějovicku, kde je 44 případů, o 30 více než vloni. Okresy s dlouhodobě vysokým výskytem jsou tradičně Táborsko a Jindřichohradecko. Jindřichohradecko má letos 36 potvrzených případů, vloni mělo 22, Táborsko má 20 případů, vloni mělo v tuto dobu pouze 3. Českokrumlovsko má 21 případů, vloni mělo 8," vypočítává ředitelka. V dalších okresech je pak výskyt lymeské boreliózy nižší: Prachaticko má 6 případů, Písecko a Strakonicko po 4 potvrzených případech.

Klíšťový zánět mozkových blan

"U klíšťové encefalitidy registrujeme celkem 25 potvrzených případů v kraji, po 6 je na Jindřichohradecku a Českobudějovicku, 4 na Českokrumlovsku, 3 na Prachaticku, okres Strakonice má 2 a okres Tábor 1 potvrzený případ. Na Písecku zatím potvrzené případy nemáme, Písecko je v souvislosti s klíšťaty přenášenými nemocemi tradičně nejklidnějším okresem. Vloni jsme v tomto období měli v kraji 9 potvrzených případů, aktuální výskyt klíšťové encefalitidy je více než dvojnásobný oproti stejnému období loňského roku. Sezóna bude ještě dlouhá, proti klíšťové encefalitidě má stále smysl očkování, které doporučujeme především seniorům,“ doplnila ředitelka KHS.