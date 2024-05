Atraktivní dynamické ukázky ve vzduchu i na zemi slibuje Den s 25. protiletadlovým plukem, který se uskuteční v sobotu 25. května od 9 do 13 hodin na letišti ve Strakonicích. Na co se mohou návštěvníci těšit? Podrobnosti v rozhovoru s tiskovou a informační důstojnicí 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice Janou Samcovou.

Také letos si můžeme ve Strakonicích užít den s vojáky. | Foto: Se souhlasem Jany Samcové

Prozraďte nám, co letošní den s vojáky návštěvníkům nabídne?

Návštěvníci se mohou těšit na průlet bojových letounů JAS-39 Gripen, vrtulník Mi-171š i vrtulník W-3A Sokol, který se na nebi představí v roli záchranáře i akrobata. Novinkou bude tanková bitva, kterou předvedou místní RC modeláři. Strakoničtí vojáci na akci představí i zbrusu novou techniku a zbraně.

Akce začíná od 9 hodin, jaký je přibližný harmonogram?

Kolem 10. hodiny by měl na letiště dosednout vrtulník Mi-171š, který si návštěvníci budou moci až do 13. hodiny zblízka prohlédnout. Na 11. hodinu je plánován průlet stíhacích letounů Gripen a krátce na to by měla proběhnout atraktivní letová ukázka vrtulníku W-3A Sokol. Součástí ukázky budou prvky vysoké techniky pilotáže. Diváci se tak mohou těšit na parádní podívanou, kdy vrtulník předvede obraty až na hranici svých možností – při některých manévrech bude dosahovat přetížení až 2,5 G.

Odhaduji, že to nebude jediná akční ukázka…

Posádka vrtulníku dále předvede záchranu osoby z nepřístupného terénu. K vidění budou všechny techniky vysazení a vyzvednutí, tedy slanění, let se záchranáři v podvěsu a vyzvednutí osoby pomocí palubního jeřábu. Chybět nebudou ani oblíbené ukázky boje zblízka či ukázka z výcviku služebních psů, kterou se svými čtyřnohými parťáky předvedou vojenští policisté. Vystoupí mažoretky a své dovednosti ukážou i strakoničtí hasiči.

Aktivní střelec ve strakonické nemocnici. Policejní cvičení v areálu chirurgie

Chystá 25. protiletadlový pluk na letošek nějaké novinky?

Novinkou mezi pozemními ukázkami bude tanková bitva, kterou předvedou členové ASK Strakonice RC Modeláři. V ostré akci tak představí modely tanků v měřítku 1:6, které jsou k nerozeznání podobné opravdové vojenské technice. Poprvé bude na strakonickém letišti k vidění obrněné vozidlo TITUS, které ke své práci používají armádní spojaři, i nové pistole a kulomety, na které strakoničtí vojáci aktuálně přecházejí.

Den s vojáky býval příležitostí, kdy lidé mohli vidět i jiné složky, než jen armádu, bude tomu tak i letos?

Návštěvníkům se na akci budou věnovat také zástupci Policie ČR, Městské policie a tým silniční bezpečnosti BESIP. Techniku, zbraně a vybavení vojáků z druhé světové války představí členové klubu vojenské historie Čeští lvi z Českých Budějovic. Se svými vozidly a motorkami dorazí i členové strakonického Veteran car clubu. Na akci budou dále přítomni zástupci z českobudějovického rekrutačního pracoviště a brněnské Univerzity obrany, kteří budou odpovídat na dotazy zájemcům o službu v armádě, aktivní záloze nebo zájemcům o studium na vojenských školách. Návštěvníci se mohou rovněž těšit na tradiční "rakeťácký" guláš.

A vstup na akci?

Vstup na akci je zdarma.