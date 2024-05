Food Festival Volyně

Akce na Strakonicku. Foto: Se souhlasem pořadatelůZdroj: Deník/Klára Alešová

Kdy: Sobota 25. května od 10 hodin

Kde: Koupaliště Volyně

Proč přijít: Výborné jídlo a skvělý kulturní program pro děti i dospělé, to je Food Festival Volyně. Na co se můžete například těšit? Kulináři Honza a Máťa, otec a syn , přivezou pálivé chilli con carne, Máťa upeče skvělé muffiny a připraví domácí limču. Děti ze Základní školy Volyňka připraví to, co chutná nejvíce dětem: palačinky, muffiny, perníčky a koláče. Strakonický The Moon přiveze skvělé a originální sushi a nesmí chybět ani káva, s tou přijede přijede Barmeo a přiveze nejen kávu, ale i ceremoniální kakao a domácí zákusky. A těšte se, budete toho mnohem víc. Dress code letošního festivalu jsou puntíky, kdo přijde oblečený v puntíku, dostane malý dárek. Vstupné v předprodeji je 100 korun. Více info na FB: foodfestivalvolyne.